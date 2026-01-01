انشر MetaMCP بنقرة واحدة.
مجمع وبوابة MCP موحدة تتيح لك إدارة وتأليف وعرض جميع خوادم MCP الخاصة بك من خلال نقطة نهاية واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ MetaMCP
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.
ما يمكنك بناؤه باستخدام MetaMCP
MetaMCP هو وكيل MCP (بروتوكول سياق النموذج) مفتوح المصدر يجمع خوادم MCP متعددة في نقطة نهاية واحدة وموحدة. يتيح لك تجميع الخوادم في مساحات أسماء، وتطبيق برمجيات وسيطة لتحديد المعدل والمراقبة، وكشف نقاط النهاية مع المصادقة — كل ذلك دون تعديل عملاء MCP الحاليين لديك.
تمنحك استضافة MetaMCP ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك. قم بتوصيل أي عميل MCP (Cursor، Claude Desktop، أو وكلاء مخصصين) ببوابة واحدة مُدارة، واحتفظ بالأسرار على جانب الخادم، وقم بتوسيع نطاق نظامك البيئي للأدوات دون إعادة تكوين كل عميل عند تغيير الخوادم.
الميزات الرئيسية لـ MetaMCP
تجميع خادم MCP
اجمع أي عدد من خوادم STDIO أو HTTP MCP في نقطة نهاية موحدة واحدة يمكن لعملائك الاتصال بها.
مساحات عمل مساحة الاسم
تجميع خوادم MCP في مساحات أسماء معزولة وتبديل مجموعات الأدوات بأكملها لنقطة نهاية بنقرة واحدة.
مصادقة مفتاح API
قم بتأمين نقاط النهاية باستخدام مصادقة رمز المالك (Bearer token) حتى يتمكن العملاء والوكلاء المصرح لهم فقط من الوصول إلى أدواتك.
مفتش MCP مدمج
افحص وصحح أخطاء نقاط نهاية MetaMCP الخاصة بك داخليًا باستخدام إعدادات الخادم المحفوظة للتحقق من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح.
دعم البرمجيات الوسيطة
تطبيق برمجيات وسيطة قابلة للتوصيل لتحديد المعدل، وقابلية المراقبة، والأمان عبر جميع حركة مرور MCP المجمعة.
SSO و OAuth
يتيح دعم موفري OpenID Connect تسجيل الدخول الموحد للمؤسسات جنبًا إلى جنب مع إدارة جلسات Better Auth المحلية.
لماذا تشغّل MetaMCP على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
موقع الخادم الموصى به:
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انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
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