انشر OctoBot بنقرة واحدة.
روبوت تداول العملات المشفرة مفتوح المصدر لأتمتة استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، والشبكة، ومتوسط التكلفة بالدولار (DCA)، و TradingView على أكثر من 15 بورصة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OctoBot
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OctoBot
OctoBot هو روبوت تداول عملات مشفرة مجاني ومفتوح المصدر يتصل ببينانس، كوين بيس، كراكن، هايبرليكيد، أوكيه إكس، كوكوين، بايبيت، وأكثر من 15 بورصة أخرى من خلال واجهة ويب واحدة. وهو يدعم تداول الشبكة، ومتوسط التكلفة بالدولار، وصناعة السوق، والاستراتيجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة الويب هوك من TradingView، ومحرك اختبار رجعي قابل للبرمجة بالكامل لتحسين الإعدادات مقابل بيانات السوق التاريخية.
إن استضافة OctoBot ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مفتاح API وملف تعريف وسجل تداول تحت سيطرتك المباشرة، دون أي طبقة وصاية بينك وبين البورصة. تعمل واجهة المستخدم الخاصة بالمتصفح على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بحيث تستمر الاستراتيجيات في التنفيذ حتى عندما يكون جهازك المحلي غير متصل بالإنترنت، ويتيح لك نظام المكونات الإضافية (tentacles) توسيع الروبوت بإشارات أو واجهات مخصصة دون المساس بالصورة الأصلية.
الميزات الرئيسية لـ OctoBot
دعم أكثر من 15 بورصة
اتصل بـ Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, والعديد من بورصات التداول الفوري والعقود الآجلة من خلال نشر واحد.
أنواع استراتيجيات متعددة
قم بتشغيل تداول الشبكة، DCA، صناعة السوق، المراجحة، الإشارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات الويب هوك (webhook) الخاصة بـ TradingView جنبًا إلى جنب في ملفات تعريف مستقلة.
أتمتة TradingView
تلقي تنبيهات TradingView مباشرة إلى OctoBot لتشغيل الصفقات من مؤشرات Pine Script المفضلة لديك بدون خدمات وسيطة.
محرك الاختبار الرجعي
محاكاة الاستراتيجيات مقابل بيانات السوق التاريخية مع تقارير أداء مفصلة قبل المخاطرة برأس المال في بورصة حقيقية.
نظام إضافات Tentacles
قم بتوسيع OctoBot باستخدام أذرع المجتمع لاستراتيجيات جديدة وتبادلات وواجهات، أو اكتب خاصتك دون الحاجة إلى تفريع المشروع.
تنبيهات تليجرام والويب
راقب محفظتك ونشاط التداول من لوحة التحكم الويب المدمجة أو أرسل إشعارات مباشرة إلى تيليجرام للتحكم أثناء التنقل.
لماذا تشغّل OctoBot على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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