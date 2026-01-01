OctoBot هو روبوت تداول عملات مشفرة مجاني ومفتوح المصدر يتصل ببينانس، كوين بيس، كراكن، هايبرليكيد، أوكيه إكس، كوكوين، بايبيت، وأكثر من 15 بورصة أخرى من خلال واجهة ويب واحدة. وهو يدعم تداول الشبكة، ومتوسط التكلفة بالدولار، وصناعة السوق، والاستراتيجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة الويب هوك من TradingView، ومحرك اختبار رجعي قابل للبرمجة بالكامل لتحسين الإعدادات مقابل بيانات السوق التاريخية.

إن استضافة OctoBot ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مفتاح API وملف تعريف وسجل تداول تحت سيطرتك المباشرة، دون أي طبقة وصاية بينك وبين البورصة. تعمل واجهة المستخدم الخاصة بالمتصفح على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بحيث تستمر الاستراتيجيات في التنفيذ حتى عندما يكون جهازك المحلي غير متصل بالإنترنت، ويتيح لك نظام المكونات الإضافية (tentacles) توسيع الروبوت بإشارات أو واجهات مخصصة دون المساس بالصورة الأصلية.