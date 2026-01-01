نشر Piwigo بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة معرض صور مفتوحة المصدر وناضجة، مع مئات المكونات الإضافية، وضوابط مشاركة دقيقة، وسير عمل استيراد مجمع للأرشيفات الجادة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Piwigo
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Piwigo
Piwigo هو أحد أقدم تطبيقات معارض الصور مفتوحة المصدر، وقد تم تصميمه خصيصًا لإدارة مجموعات الصور الكبيرة. على عكس برامج المعرض خفيفة الوزن، يتعامل Piwigo مع أرشيفات تضم مئات الآلاف من الصور مع فهرسة EXIF/IPTC، وتسلسلات هرمية للألبومات متعددة المستويات، وأحجام صور مصغرة قابلة للتكوين، وأذونات دقيقة لكل ألبوم، ونظام بيئي للمكونات الإضافية يضم أكثر من 200 إضافة مجتمعية تغطي كل شيء بدءًا من التعرف على الوجه وحتى السمات المخصصة.
تتيح استضافة Piwigo ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالصور الأصلية كاملة الدقة وبيانات الموقع وإحصائيات المشاهدة على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من تسليمها إلى خدمة صور كخدمة (SaaS). تعتبر حزمة PHP و MySQL قوية للغاية، وتعمل بموارد قليلة، وتنتج معارض ظلت متصلة بالإنترنت لمدة عقدين — مما يجعل Piwigo خيارًا شائعًا للأندية والمتاحف والمصورين والعائلات الذين يرغبون في أن يدوم أرشيف صورهم أطول من أي مزود خدمة سحابية محدد.
الميزات الرئيسية لـ Piwigo
توسيع نطاق المكتبات الضخمة
صُمم منذ اليوم الأول للتعامل مع أرشيفات تضم مئات الآلاف من الصور مع تصفح سريع، وبحث، وترقيم صفحات — وليس فقط معارض بحجم الهواة.
ألبومات متعددة المستويات
تنظيم الصور في ألبومات متداخلة وألبومات افتراضية (يمكن أن تظهر صورة واحدة في عدة أماكن) مع أذونات لكل ألبوم لمشاركة دقيقة.
فهرسة EXIF و IPTC
استخراج تلقائي لبيانات الكاميرا والعدسة وبيانات IPTC الوصفية يجعل الصور قابلة للبحث حسب جسم الكاميرا أو البعد البؤري أو الموقع أو أي وسم مخصص.
أكثر من 200 إضافة
يغطي كتالوج ملحقات المجتمع النشط التعرف على الوجه، والعلامات المائية، وسمات عروض الشرائح، وأدوات التحميل عبر الهاتف المحمول، والمشاركة الاجتماعية، والمزيد.
مشاركة دقيقة
إمكانية الوصول إلى الألبومات العامة والخاصة والمحمية بكلمة مرور والمقيدة بالمجموعات، مع أذونات تنزيل لكل صورة وتجريد بيانات EXIF للألبومات المشتركة.
أدوات الاستيراد بالجملة
تسهل سير عمل المزامنة من جانب الخادم وFTP/SFTP دفع آلاف الصور دفعة واحدة بدلاً من النقر على التحميلات واحدة تلو الأخرى.
لماذا تشغّل Piwigo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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