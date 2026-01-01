Plik هو منصة مفتوحة المصدر لمشاركة الملفات المؤقتة تتيح لك رفع الملفات ومشاركة روابط آمنة ومنتهية الصلاحية مع أي شخص — دون الاعتماد على خدمات التخزين السحابي التابعة لجهات خارجية. صُممت مع مراعاة الخصوصية والمرونة، وهي تدعم عمليات الرفع المحمية بكلمة مرور، وروابط التنزيل لمرة واحدة التي تختفي بعد الوصول الأول، والتشفير من طرف إلى طرف باستخدام بروتوكول age.

استضافة Plik ذاتياً على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن ملفاتك تبقى على بنية تحتية تتحكم فيها، مع فترات احتفاظ قابلة للتكوين وحدود لحجم الملفات. تسهل واجهة الويب الحديثة المبنية بـ Vue 3 إدارة عمليات الرفع، بينما يتيح عميل سطر الأوامر (CLI) المدمج نقل الملفات البرمجي من أي منصة.