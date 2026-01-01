انشر Plik بنقرة واحدة.
منصة مشاركة ملفات مؤقتة قابلة للتوسع ومستضافة ذاتيًا — مثل WeTransfer، ولكن تحت سيطرتك الكاملة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Plik
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Plik
Plik هو منصة مفتوحة المصدر لمشاركة الملفات المؤقتة تتيح لك رفع الملفات ومشاركة روابط آمنة ومنتهية الصلاحية مع أي شخص — دون الاعتماد على خدمات التخزين السحابي التابعة لجهات خارجية. صُممت مع مراعاة الخصوصية والمرونة، وهي تدعم عمليات الرفع المحمية بكلمة مرور، وروابط التنزيل لمرة واحدة التي تختفي بعد الوصول الأول، والتشفير من طرف إلى طرف باستخدام بروتوكول age.
استضافة Plik ذاتياً على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن ملفاتك تبقى على بنية تحتية تتحكم فيها، مع فترات احتفاظ قابلة للتكوين وحدود لحجم الملفات. تسهل واجهة الويب الحديثة المبنية بـ Vue 3 إدارة عمليات الرفع، بينما يتيح عميل سطر الأوامر (CLI) المدمج نقل الملفات البرمجي من أي منصة.
الميزات الرئيسية لـ Plik
روابط ملفات تنتهي صلاحيتها
عيّن وقت انتهاء صلاحية مخصصًا لكل عملية تحميل بحيث تنتهي صلاحية الملفات المشتركة وتُحذف تلقائيًا، مما يحافظ على نظافة مساحة التخزين الخاصة بك.
تنزيلات لمرة واحدة
أنشئ روابط استخدام مرة واحدة تدمر نفسها بعد التنزيل الأول، مما يضمن وصول الملفات إلى المستلم المقصود فقط.
التحميلات المحمية بكلمة مرور
احمِ التحميلات الفردية بكلمة مرور بحيث لا يتمكن من الوصول إلى الملفات المشتركة إلا المستلمون الذين لديهم بيانات الاعتماد الصحيحة.
التشفير الشامل
قم بتشفير الملفات من جانب العميل باستخدام بروتوكول age قبل التحميل حتى لا يتمكن مشغل الخادم نفسه من قراءة المحتويات.
واجهات تخزين خلفية متعددة
تخزين الملفات محليًا أو الاتصال بـ S3، أو Google Cloud Storage، أو OpenStack Swift لتوسيع السعة بلا حدود.
دعم عميل CLI
تحميل وإدارة الملفات مباشرة من الطرفية باستخدام عميل Go CLI متعدد المنصات، مما يتيح عمليات نقل مبرمجة وتلقائية.
لماذا تشغّل Plik على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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