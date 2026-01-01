LF Edge eKuiper هو مشروع تابع لمؤسسة Linux Foundation Edge يجلب معالجة تدفق البيانات في الوقت الفعلي والتحليلات القائمة على القواعد إلى أجهزة الحافة محدودة الموارد. بصمة صغيرة تبلغ حوالي 10 ميجابايت، يقوم باستيعاب البيانات من وسطاء MQTT ونقاط نهاية HTTP و Kafka ومصادر الملفات وعشرات البروتوكولات الأخرى، ثم يحولها أثناء التنقل باستخدام صيغة SQL المألوفة أو محرر قواعد مرئي بالسحب والإفلات.

استضافة eKuiper ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع خط أنابيب تحليلات إنترنت الأشياء بالكامل تحت سيطرتك — تبقى بيانات المستشعر وقواعد العمل واستدلال التعلم الآلي على البنية التحتية التي تمتلكها، بدون رسوم سحابية لكل رسالة وبدون تبعية تصاعدية. تجمع هذه القالب محرك eKuiper مع واجهة المستخدم الرسمية للمدير المستندة إلى الويب لتأليف التدفق والقواعد بشكل مرئي.