نشر eKuiper بنقرة واحدة.
محرك SQL وقواعد خفيف الوزن لتحليلات التدفق في الوقت الفعلي على بيانات إنترنت الأشياء عند الحافة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ eKuiper
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام eKuiper
LF Edge eKuiper هو مشروع تابع لمؤسسة Linux Foundation Edge يجلب معالجة تدفق البيانات في الوقت الفعلي والتحليلات القائمة على القواعد إلى أجهزة الحافة محدودة الموارد. بصمة صغيرة تبلغ حوالي 10 ميجابايت، يقوم باستيعاب البيانات من وسطاء MQTT ونقاط نهاية HTTP و Kafka ومصادر الملفات وعشرات البروتوكولات الأخرى، ثم يحولها أثناء التنقل باستخدام صيغة SQL المألوفة أو محرر قواعد مرئي بالسحب والإفلات.
استضافة eKuiper ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع خط أنابيب تحليلات إنترنت الأشياء بالكامل تحت سيطرتك — تبقى بيانات المستشعر وقواعد العمل واستدلال التعلم الآلي على البنية التحتية التي تمتلكها، بدون رسوم سحابية لكل رسالة وبدون تبعية تصاعدية. تجمع هذه القالب محرك eKuiper مع واجهة المستخدم الرسمية للمدير المستندة إلى الويب لتأليف التدفق والقواعد بشكل مرئي.
الميزات الرئيسية لـ eKuiper
معالجة تدفق SQL
تصفية، تجميع، ربط، وتحويل تدفقات إنترنت الأشياء (IoT) في الوقت الفعلي باستخدام صيغة ANSI SQL بدلاً من كتابة تعليمات برمجية مخصصة بلغة Go أو Java.
مدير القواعد البصري
تتيح لك وحدة تحكم الويب المضمنة إنشاء التدفقات والقواعد وخطوط أنابيب البيانات من خلال محرر رسومي بالسحب والإفلات دون الحاجة إلى لمس ملفات التكوين.
أصلي لـ MQTT و Kafka
موصلات من الدرجة الأولى لـ MQTT، وكافكا، وEdgeX، وبولسار، وHTTP، وريديس، وInfluxDB تجعل توصيل المستشعرات الصناعية ووسطاء الرسائل أمرًا سهلاً.
استدلال التعلم الآلي عند الحافة
تضمين نماذج TensorFlow Lite و ONNX مباشرة داخل استعلامات SQL لتشغيل اكتشاف الحالات الشاذة والتصنيف على بيانات المستشعر المتدفقة.
بصمة حافة ضئيلة
يعمل المحرك في حوالي 10 ميجابايت من الذاكرة، لذا يتم نشره بسهولة على خطط VPS خفيفة الوزن جنبًا إلى جنب مع التطبيقات الأخرى.
قابلية توسعة المكونات الإضافية
قم بتوسيع eKuiper باستخدام مكونات إضافية مخصصة بلغة Go أو Python أو مكونات محمولة لإضافة مصادر ومستقبلات ووظائف SQL خاصة مصممة خصيصًا لعبء عملك.
لماذا تشغّل eKuiper على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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