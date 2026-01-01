RetroAssembly هو تطبيق ويب مستضاف ذاتيًا يحول متصفحك إلى خزانة ألعاب كلاسيكية شخصية. قم بتحميل مجموعة ROM الخاصة بك والعب الألعاب من أكثر من 25 منصة كلاسيكية — بما في ذلك NES و SNES و Genesis و Game Boy و Arcade و Atari — مباشرة في المتصفح دون الحاجة إلى مكونات إضافية أو تنزيلات.

تسترجع المنصة صور الأغلفة وبيانات تعريف اللعبة تلقائيًا بحيث تبدو مكتبتك كمجموعة مناسبة بدلاً من قائمة ملفات. تتوفر ميزات حفظ الحالات، وإعادة اللعب، وتأثيرات التظليل ذات الطراز القديم، ووحدات التحكم المحمولة على الشاشة، وكلها مدمجة. يُبقي الاستضافة الذاتية مجموعة ROM الخاصة بك على خادمك الخاص، مما يجعلها خاصة ومتاحة فقط للحسابات التي تنشئها.