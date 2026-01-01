انشر RetroAssembly بتثبيت بنقرة واحدة.
مكتبة ألعاب كلاسيكية ذاتية الاستضافة ومحاكي يعمل عبر المتصفح يدعم أكثر من 25 جهاز ألعاب كلاسيكي مع أعمال فنية تلقائية وحالات حفظ.
اختر باقة VPS المناسبة لـ RetroAssembly
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام RetroAssembly
RetroAssembly هو تطبيق ويب مستضاف ذاتيًا يحول متصفحك إلى خزانة ألعاب كلاسيكية شخصية. قم بتحميل مجموعة ROM الخاصة بك والعب الألعاب من أكثر من 25 منصة كلاسيكية — بما في ذلك NES و SNES و Genesis و Game Boy و Arcade و Atari — مباشرة في المتصفح دون الحاجة إلى مكونات إضافية أو تنزيلات.
تسترجع المنصة صور الأغلفة وبيانات تعريف اللعبة تلقائيًا بحيث تبدو مكتبتك كمجموعة مناسبة بدلاً من قائمة ملفات. تتوفر ميزات حفظ الحالات، وإعادة اللعب، وتأثيرات التظليل ذات الطراز القديم، ووحدات التحكم المحمولة على الشاشة، وكلها مدمجة. يُبقي الاستضافة الذاتية مجموعة ROM الخاصة بك على خادمك الخاص، مما يجعلها خاصة ومتاحة فقط للحسابات التي تنشئها.
الميزات الرئيسية لـ RetroAssembly
دعم لأكثر من 25 وحدة تحكم
العب ألعابًا من NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan, والعديد من المنصات الأخرى في المتصفح.
كشف الأعمال الفنية الأوتوماتيكي
يتم جلب أغلفة الألعاب وبياناتها الوصفية تلقائيًا بحيث تعرض مكتبتك مرئيات غنية بدلاً من أسماء الملفات المجردة.
حفظ الحالات والترجيع
حفظ واستعادة التقدم في أي نقطة، مع لقطات الحالة التلقائية وإرجاع اللعب على المحاكيات المدعومة.
عناصر التحكم المتوافقة مع الجوال
وحدة تحكم افتراضية مدمجة على الشاشة تجعل اللعب سهلاً على الهواتف والأجهزة اللوحية بدون لوحة ألعاب فعلية.
تظليلات بصرية ريترو
تعمل تأثيرات CRT الاختيارية وتأثيرات التظليل الأخرى على إعادة إنشاء مظهر شاشات الأجهزة الأصلية لتجربة أكثر واقعية.
لماذا تشغّل RetroAssembly على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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