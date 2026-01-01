انشر إحصائيات سترافا بتثبيت بنقرة واحدة.
لوحة تحكم شخصية لتحليلات الرياضة مستضافة ذاتيًا تحول أنشطة Strava الخاصة بك إلى إحصائيات مفصلة ورسوم بيانية وخرائط حرارية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Statistics for Strava
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Statistics for Strava
إحصائيات لـ Strava هي لوحة تحكم تحليلية مستضافة ذاتيًا تسحب سجل نشاطك الكامل على Strava وتعرضه على شكل رسوم بيانية تفاعلية، وخرائط حرارية جغرافية، وتقارير استخدام المعدات، وتحليل المقاطع، ومراجعات سنوية — كلها مخزنة محليًا على خادمك الخاص. على عكس تطبيق Strava الرسمي، لا يفقد البيانات التاريخية أبدًا خلف جدار الدفع ويمنحك الملكية الكاملة لسجلاتك الرياضية.
يتطلب الإعداد تطبيق Strava API (مجاني الإنشاء) وتدفق ترخيص OAuth لمرة واحدة لإنشاء رمز تحديث. بمجرد الاتصال، يقوم الخفي الخلفي تلقائيًا باستيراد الأنشطة الجديدة ويحافظ على تحديث لوحة التحكم الخاصة بك. يلزم وجود حساب Strava لاستخدام هذا التطبيق.
الميزات الرئيسية لـ Statistics for Strava
لوحة تحكم تحليلات النشاط
إحصائيات شاملة مع رسوم بيانية تفاعلية تغطي الإجماليات والاتجاهات والأرقام القياسية الشخصية وحمل التدريب عبر جميع أنواع الأنشطة.
خريطة حرارية جغرافية
تصور النقاط الساخنة للنشاط على خريطة حرارية جغرافية ترسم جميع المسارات المسجلة للكشف عن مناطق التدريب المفضلة لديك.
تتبع المعدات والصيانة
مراقبة المسافة وساعات الاستخدام للدراجات والأحذية والمعدات مع جدولة الصيانة لمعرفة متى تحتاج المعدات إلى صيانة.
سجل المقاطع والجهود
تصفح جميع جهودك في مقاطع Strava، وسجلاتك الشخصية، وتقدمك بمرور الوقت لكل مقطع ركبته أو ركضت فيه.
Strava إعادة
تجربة مراجعة سنوية للعام تسلط الضوء على أكبر إنجازاتك، وأطول أنشطتك، ومعالم لياقتك البدنية لهذا العام.
مساعد التمارين الذكي
تحليل اختياري مدعوم بالذكاء الاصطناعي لبيانات التدريب الخاصة بك مع رؤى واقتراحات، قابل للاتصال بـ OpenAI، أو Anthropic، أو نموذج Ollama محلي.
لماذا تشغّل Statistics for Strava على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."