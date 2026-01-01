إحصائيات لـ Strava هي لوحة تحكم تحليلية مستضافة ذاتيًا تسحب سجل نشاطك الكامل على Strava وتعرضه على شكل رسوم بيانية تفاعلية، وخرائط حرارية جغرافية، وتقارير استخدام المعدات، وتحليل المقاطع، ومراجعات سنوية — كلها مخزنة محليًا على خادمك الخاص. على عكس تطبيق Strava الرسمي، لا يفقد البيانات التاريخية أبدًا خلف جدار الدفع ويمنحك الملكية الكاملة لسجلاتك الرياضية.

يتطلب الإعداد تطبيق Strava API (مجاني الإنشاء) وتدفق ترخيص OAuth لمرة واحدة لإنشاء رمز تحديث. بمجرد الاتصال، يقوم الخفي الخلفي تلقائيًا باستيراد الأنشطة الجديدة ويحافظ على تحديث لوحة التحكم الخاصة بك. يلزم وجود حساب Strava لاستخدام هذا التطبيق.