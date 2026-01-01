انشر Littlelink-Server بتثبيت بنقرة واحدة.
بديل Linktree مستضاف ذاتيًا وعديم الحالة لصفحات السيرة الذاتية للمبدعين مع عشرات أزرار العلامات التجارية الاجتماعية المدمجة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Littlelink-Server
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Littlelink-Server
Littlelink-Server هو خدمة موقع تعريفي خفيفة الوزن، مفتوحة المصدر، عديمة الحالة، تم بناؤها كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Linktree. تعرض صفحة هبوط واحدة تجمع كل روابطك المهمة - ملفات تعريف اجتماعية، قنوات محتوى، بريد إلكتروني، صفحات تبرع - خلف عنوان URL قصير واحد يمكنك وضعه في أي سيرة ذاتية.
نظرًا لأن الصفحة بأكملها يتم إنشاؤها من متغيرات البيئة، فلا توجد قاعدة بيانات، ولا لوحة تحكم إدارية، ولا تسعير لكل مستخدم. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على حركة مرور الزوار، والعلامة التجارية، والتحليلات على بنية تحتية تتحكم فيها، مع الملكية الكاملة للنطاق وعدم مشاركة أي بيانات مع منصة طرف ثالث.
الميزات الرئيسية لـ Littlelink-Server
حاوية عديمة الحالة
لا توجد قاعدة بيانات أو تخزين دائم مطلوب - يتم عرض الصفحة بأكملها من متغيرات البيئة، مما يجعل عمليات النشر سريعة وقابلة للتصرف.
أكثر من 150 زر علامة تجارية
يأتي مع أزرار أصلية ومألوفة لـ GitHub، يوتيوب، ماستودون، بلوسكاي، باتريون، سبوتيفاي، وأكثر من مائة خدمة أخرى جاهزة للاستخدام.
قوالب فاتحة وداكنة
اختر بين أوضاع العرض المدمجة الفاتحة والداكنة لتناسب علامتك التجارية الشخصية دون الحاجة لكتابة CSS مخصص.
ترتيب الأزرار المخصص
أعد ترتيب الروابط التي تظهر أولاً باستخدام قائمة بسيطة مفصولة بفواصل، لتبقى الوجهات الأكثر أهمية مرئية دون الحاجة للتمرير.
بيانات وصفية Open Graph
يتضمن علامات Open Graph و Twitter Card قابلة للتكوين بحيث تظهر المعاينات على المنصات الاجتماعية صورتك الرمزية واسمك وسيرتك الذاتية بوضوح.
تحليلات Umami الاختيارية
يتكامل مع Umami المستضاف ذاتيًا لتتبع نقرات الروابط بشكل خاص بدون ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية أو أدوات التتبع الخارجية.
لماذا تشغّل Littlelink-Server على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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