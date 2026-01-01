Littlelink-Server هو خدمة موقع تعريفي خفيفة الوزن، مفتوحة المصدر، عديمة الحالة، تم بناؤها كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Linktree. تعرض صفحة هبوط واحدة تجمع كل روابطك المهمة - ملفات تعريف اجتماعية، قنوات محتوى، بريد إلكتروني، صفحات تبرع - خلف عنوان URL قصير واحد يمكنك وضعه في أي سيرة ذاتية.

نظرًا لأن الصفحة بأكملها يتم إنشاؤها من متغيرات البيئة، فلا توجد قاعدة بيانات، ولا لوحة تحكم إدارية، ولا تسعير لكل مستخدم. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على حركة مرور الزوار، والعلامة التجارية، والتحليلات على بنية تحتية تتحكم فيها، مع الملكية الكاملة للنطاق وعدم مشاركة أي بيانات مع منصة طرف ثالث.