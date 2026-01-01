انشر MicroRealEstate بتثبيت بنقرة واحدة.
إدارة العقارات الإيجارية مفتوحة المصدر للملاك: عقود الإيجار، الإيجارات، المستأجرون، وتخزين المستندات في منصة واحدة مستضافة ذاتيًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ MicroRealEstate
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام MicroRealEstate
MicroRealEstate هو تطبيق مفتوح المصدر لإدارة الممتلكات، تم تصميمه خصيصًا للملاك المستقلين وفرق العقارات الصغيرة. يجمع هذا التطبيق سجلات المستأجرين وعقود الإيجار وتتبع الإيجارات وتوليد المستندات في مساحة عمل واحدة مستضافة ذاتيًا، مما يلغي الرسوم لكل وحدة ومقايضات مشاركة البيانات لتطبيقات SaaS التجارية لإدارة الممتلكات.
إن استضافة MicroRealEstate ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على معلومات المستأجرين الحساسة واتفاقيات الإيجار وسجل الدفع تحت سيطرتك الكاملة. تفصل بنية الخدمات المصغرة بوضوح بوابة المالك وبوابة المستأجر ومولد المستندات وخدمة البريد الإلكتروني، مما يجعل إدارة الإيجارات بأي حجم أمرًا مباشرًا دون تكاليف برامج متكررة.
الميزات الرئيسية لـ MicroRealEstate
إدارة الإيجارات
أنشئ عقود إيجار من قوالب قابلة للتخصيص وقم بتخزين كل عقد وتعديل ومستند مرتبط بكل إيجار في مكان واحد.
تتبع دفع الإيجار
تسجيل المدفوعات الواردة ومراقبة الأرصدة المتأخرة عبر كل وحدة، مع إنشاء إشعارات وإيصالات تلقائية للمستأجرين.
بوابة المستأجر
واجهة مخصصة للمستأجرين تتيح لهم مراجعة عقد الإيجار الخاص بهم، وعرض سجل الدفع، وتنزيل الإيصالات دون الحاجة إلى الاتصال بالمالك.
مستندات مخصصة
قم بصياغة الإشعارات والرسائل والإعلانات من قوالب قابلة لإعادة الاستخدام لتبقى المراسلات مع المستأجرين متسقة واحترافية.
تعاون الفريق
ادعُ المتعاونين لمشاركة أعباء إدارة الممتلكات، مما يجعل المنصة مناسبة لكل من الملاك المستقلين وشركات العقارات.
إشعارات البريد الإلكتروني
قم بتوصيل SMTP أو Mailgun أو Gmail لإرسال الإيصالات والإشعارات الجماعية ودعوات المستأجرين مباشرة من التطبيق.
لماذا تشغّل MicroRealEstate على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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