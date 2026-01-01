MicroRealEstate هو تطبيق مفتوح المصدر لإدارة الممتلكات، تم تصميمه خصيصًا للملاك المستقلين وفرق العقارات الصغيرة. يجمع هذا التطبيق سجلات المستأجرين وعقود الإيجار وتتبع الإيجارات وتوليد المستندات في مساحة عمل واحدة مستضافة ذاتيًا، مما يلغي الرسوم لكل وحدة ومقايضات مشاركة البيانات لتطبيقات SaaS التجارية لإدارة الممتلكات.

إن استضافة MicroRealEstate ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على معلومات المستأجرين الحساسة واتفاقيات الإيجار وسجل الدفع تحت سيطرتك الكاملة. تفصل بنية الخدمات المصغرة بوضوح بوابة المالك وبوابة المستأجر ومولد المستندات وخدمة البريد الإلكتروني، مما يجعل إدارة الإيجارات بأي حجم أمرًا مباشرًا دون تكاليف برامج متكررة.