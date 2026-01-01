خصم يصل إلى 69% على Apache Hop

انشر Apache Hop بتثبيت بنقرة واحدة.

منصة تنسيق البيانات المرئية مفتوحة المصدر لتصميم خطوط الأنابيب وسير العمل التي تعمل في أي مكان.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD 62.99 /الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Apache Hop بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Apache Hop

خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 103.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 124.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 248.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 455.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 103.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 124.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 248.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 455.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Hop

Apache Hop (Hop Orchestration Platform) هو مشروع مفتوح المصدر لتكامل البيانات وتنسيقها، تم احتضانه وتخرجه من مؤسسة أباتشي للبرمجيات كوريث حديث لـ Pentaho Data Integration (Kettle). يتيح لمهندسي البيانات تصميم مسارات العمل وسير العمل بصريًا التي تنقل وتحول البيانات عبر الملفات وقواعد البيانات وقوائم انتظار الرسائل ومستودعات السحابة وواجهات برمجة تطبيقات SaaS دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية مخصصة.

ينشر هذا القالب Hop Web، وهي النسخة المستندة إلى المتصفح من واجهة المستخدم الرسومية لـ Hop التي تعمل على Apache Tomcat. استضافة Hop ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل سلسلة اتصال وبيانات اعتماد ومجموعة بيانات وسيطة على بنية تحتية تتحكم فيها، دون رسوم لكل مستخدم أو لكل مسار عمل أو رسوم حجم الصفوف الشائعة في منصات ETL التجارية.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Apache Hop

مصمم خط أنابيب مرئي

محرر بالسحب والإفلات مع أكثر من 200 تحويل وإجراء تغطي الملفات وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وقوائم انتظار الرسائل وفحوصات جودة البيانات — لا يتطلب Java أو Python لإنشاء مسارات إنتاج.

واجهة المستخدم الرسومية المستندة إلى المتصفح

نفس تجربة Hop GUI مثل عميل سطح المكتب، يتم تقديمها عبر Tomcat حتى تتمكن الفرق من تصميم خطوط الأنابيب من أي متصفح دون الحاجة إلى تثبيت Java محليًا.

تنفيذ محايد للمحرك

صمم مرة واحدة وقم بتشغيل خطوط الأنابيب على محرك Hop الأصلي، أو Apache Spark، أو Apache Flink، أو Google Cloud Dataflow من خلال تجريد مشغل Apache Beam.

سير عمل مدفوع بالبيانات التعريفية

إعادة استخدام الاتصالات، وتكوينات التشغيل، وقوالب خطوط الأنابيب، واختبارات الوحدات ككائنات بيانات وصفية من الدرجة الأولى يتم فحصها في Git جنبًا إلى جنب مع تعريفات خطوط الأنابيب.

أصل البيانات المدمج

كل تحويل يسجل المدخلات والمخرجات وتعيينات الحقول حتى يتمكن المحللون من تتبع عمود إلى ملفاته المصدر أو جداوله عبر سير العمل المعقدة متعددة الخطوات.

لماذا تشغّل Apache Hop على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك

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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.

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جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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