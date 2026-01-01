Apache Hop (Hop Orchestration Platform) هو مشروع مفتوح المصدر لتكامل البيانات وتنسيقها، تم احتضانه وتخرجه من مؤسسة أباتشي للبرمجيات كوريث حديث لـ Pentaho Data Integration (Kettle). يتيح لمهندسي البيانات تصميم مسارات العمل وسير العمل بصريًا التي تنقل وتحول البيانات عبر الملفات وقواعد البيانات وقوائم انتظار الرسائل ومستودعات السحابة وواجهات برمجة تطبيقات SaaS دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية مخصصة.

ينشر هذا القالب Hop Web، وهي النسخة المستندة إلى المتصفح من واجهة المستخدم الرسومية لـ Hop التي تعمل على Apache Tomcat. استضافة Hop ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل سلسلة اتصال وبيانات اعتماد ومجموعة بيانات وسيطة على بنية تحتية تتحكم فيها، دون رسوم لكل مستخدم أو لكل مسار عمل أو رسوم حجم الصفوف الشائعة في منصات ETL التجارية.