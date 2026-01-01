انشر Apache Hop بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تنسيق البيانات المرئية مفتوحة المصدر لتصميم خطوط الأنابيب وسير العمل التي تعمل في أي مكان.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Apache Hop
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Hop
Apache Hop (Hop Orchestration Platform) هو مشروع مفتوح المصدر لتكامل البيانات وتنسيقها، تم احتضانه وتخرجه من مؤسسة أباتشي للبرمجيات كوريث حديث لـ Pentaho Data Integration (Kettle). يتيح لمهندسي البيانات تصميم مسارات العمل وسير العمل بصريًا التي تنقل وتحول البيانات عبر الملفات وقواعد البيانات وقوائم انتظار الرسائل ومستودعات السحابة وواجهات برمجة تطبيقات SaaS دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية مخصصة.
ينشر هذا القالب Hop Web، وهي النسخة المستندة إلى المتصفح من واجهة المستخدم الرسومية لـ Hop التي تعمل على Apache Tomcat. استضافة Hop ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل سلسلة اتصال وبيانات اعتماد ومجموعة بيانات وسيطة على بنية تحتية تتحكم فيها، دون رسوم لكل مستخدم أو لكل مسار عمل أو رسوم حجم الصفوف الشائعة في منصات ETL التجارية.
الميزات الرئيسية لـ Apache Hop
مصمم خط أنابيب مرئي
محرر بالسحب والإفلات مع أكثر من 200 تحويل وإجراء تغطي الملفات وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وقوائم انتظار الرسائل وفحوصات جودة البيانات — لا يتطلب Java أو Python لإنشاء مسارات إنتاج.
واجهة المستخدم الرسومية المستندة إلى المتصفح
نفس تجربة Hop GUI مثل عميل سطح المكتب، يتم تقديمها عبر Tomcat حتى تتمكن الفرق من تصميم خطوط الأنابيب من أي متصفح دون الحاجة إلى تثبيت Java محليًا.
تنفيذ محايد للمحرك
صمم مرة واحدة وقم بتشغيل خطوط الأنابيب على محرك Hop الأصلي، أو Apache Spark، أو Apache Flink، أو Google Cloud Dataflow من خلال تجريد مشغل Apache Beam.
سير عمل مدفوع بالبيانات التعريفية
إعادة استخدام الاتصالات، وتكوينات التشغيل، وقوالب خطوط الأنابيب، واختبارات الوحدات ككائنات بيانات وصفية من الدرجة الأولى يتم فحصها في Git جنبًا إلى جنب مع تعريفات خطوط الأنابيب.
أصل البيانات المدمج
كل تحويل يسجل المدخلات والمخرجات وتعيينات الحقول حتى يتمكن المحللون من تتبع عمود إلى ملفاته المصدر أو جداوله عبر سير العمل المعقدة متعددة الخطوات.
لماذا تشغّل Apache Hop على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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