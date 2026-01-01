OMERO هو منصة إدارة بيانات بيئة المجهر المفتوحة (Open Microscopy Environment) المصممة لمختبرات الأبحاث التي تعمل مع بيانات التصوير البيولوجي متعددة الأبعاد. يقوم باستيراد صور المجهر من أكثر من 150 تنسيق ملف خاص عبر Bio-Formats، ويحتفظ بها في مستودع قابل للاستعلام، ويقدمها من خلال عارض ويب يتعامل مع القنوات والتصوير المتتابع (time-lapse) والمكدسات Z (Z-stacks) دون الحاجة إلى برامج احتكارية.

تتيح استضافة OMERO ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) لمجموعات المختبرات التحكم الكامل في بيانات الصور الخام والتعليقات التوضيحية وأذونات الوصول، مع تجميع الواجهة الخلفية لـ OMERO.server والواجهة الأمامية لـ OMERO.web ومستودع PostgreSQL في عملية نشر واحدة.