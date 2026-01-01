انشر OMERO بنقرة واحدة.
منصة إدارة بيانات الصور مفتوحة المصدر للمجهرية العلمية مع عارض ويب متعدد الأبعاد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OMERO
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OMERO
OMERO هو منصة إدارة بيانات بيئة المجهر المفتوحة (Open Microscopy Environment) المصممة لمختبرات الأبحاث التي تعمل مع بيانات التصوير البيولوجي متعددة الأبعاد. يقوم باستيراد صور المجهر من أكثر من 150 تنسيق ملف خاص عبر Bio-Formats، ويحتفظ بها في مستودع قابل للاستعلام، ويقدمها من خلال عارض ويب يتعامل مع القنوات والتصوير المتتابع (time-lapse) والمكدسات Z (Z-stacks) دون الحاجة إلى برامج احتكارية.
تتيح استضافة OMERO ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) لمجموعات المختبرات التحكم الكامل في بيانات الصور الخام والتعليقات التوضيحية وأذونات الوصول، مع تجميع الواجهة الخلفية لـ OMERO.server والواجهة الأمامية لـ OMERO.web ومستودع PostgreSQL في عملية نشر واحدة.
الميزات الرئيسية لـ OMERO
عارض متعدد الأبعاد
تصفح مكدسات Z، وتسلسلات الفاصل الزمني، وعمليات الاستحواذ متعددة القنوات مباشرة في المتصفح دون تثبيت برنامج المجهر المكتبي.
استيراد Bio-Formats
استيعاب الصور من أكثر من 150 تنسيقًا مجهريًا مملوكًا والاحتفاظ بالبيانات الوصفية الأصلية من خلال مكتبة Bio-Formats المرفقة.
مجموعات و أذونات
تنظيم الباحثين في مجموعات تعاونية مع أذونات للقراءة فقط، أو القراءة والتعليق، أو القراءة والكتابة على مجموعات البيانات والمشاريع المشتركة.
التعليقات التوضيحية والعلامات
إرفاق العلامات والتقييمات والتعليقات وأزواج المفاتيح والقيم والمرفقات بالصور لتبقى السياقات التجريبية مرتبطة بالبيانات الخام.
البرمجة النصية وواجهات برمجة التطبيقات
أتمتة مسارات التحليل عبر واجهات برمجة تطبيقات Python و Java و MATLAB أو تشغيل OMERO.scripts من جانب الخادم على مجموعات البيانات بأكملها.
لماذا تشغّل OMERO على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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