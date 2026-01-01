انشر Saltcorn بنقرة واحدة.
منشئ تطبيقات مفتوح المصدر بدون كود لإنشاء تطبيقات ويب وجوال مدعومة بقواعد البيانات دون كتابة كود الواجهة الخلفية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Saltcorn
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Saltcorn
Saltcorn هي منصة مفتوحة المصدر بدون تعليمات برمجية لبناء تطبيقات الويب والجوال التي تعتمد على قواعد البيانات بشكل مرئي. حدد الجداول، وقم بتكوين أنواع الحقول الغنية، وصمم التخطيطات في منشئ السحب والإفلات، وأرفق الإجراءات وسير العمل، ويتولى Saltcorn التعامل مع الواجهة الخلفية، والمصادقة، وواجهة برمجة تطبيقات REST، والعرض — دون الحاجة إلى أي كود ربط.
تستضيف Saltcorn ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات العملاء، والسجلات الداخلية، والملفات المحملة داخل بنيتك التحتية بدلاً من قاعدة بيانات بائع SaaS. أنت تتحكم في الاحتفاظ بالبيانات، والتكاملات، وتثبيت المكونات الإضافية، وأدوار الوصول، وتتجنب التسعير لكل مستخدم مع نمو فريقك أو جمهورك. يأتي النشر مزودًا بـ PostgreSQL ووحدات تخزين دائمة لكل من قاعدة البيانات والملفات المحملة.
الميزات الرئيسية لـ Saltcorn
منشئ التخطيط المرئي
تصميم طرق عرض القائمة والتحرير والعرض باستخدام منشئ بالسحب والإفلات مدعومًا بواسطة Craft.js، يمزج بين الحقول والإجراءات والمكونات المضمنة بدون الحاجة إلى كود القوالب.
جداول علائقية
صمم بياناتك باستخدام أعمدة ذات أنواع محددة، ومفاتيح خارجية، وحقول محسوبة، وقيود في مخطط حقيقي مدعوم بـ PostgreSQL بدلاً من جدول بيانات مسطح.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
تثبيت المكونات الإضافية للمجتمع لأنواع الحقول الجديدة، والسمات، وعمليات التكامل، وموفري المصادقة، ومصادر البيانات الخارجية مباشرة من واجهة المستخدم الإدارية.
سير العمل والإجراءات
تشغيل الإجراءات من جانب الخادم، والمهام المجدولة، وخطافات الويب، وسير العمل المستندة إلى Blockly عند تغيير السجلات لأتمتة منطق الأعمال بدون خدمات مخصصة.
الوصول المستند إلى الدور
حدد أدوار المستخدمين وصلاحيات العرض لكل منهم بحيث يرى المسؤولون الداخليون وحسابات العملاء والزوار العموميون كل منهم البيانات التي ينبغي له رؤيتها بالضبط.
الجوال وبلا اتصال
إنشاء تطبيقات جوال تعتمد على Capacitor من مخططاتك وعروضك في Saltcorn، مع مزامنة البيانات دون اتصال بالإنترنت مرة أخرى إلى مخزن PostgreSQL المركزي.
لماذا تشغّل Saltcorn على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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