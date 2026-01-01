Saltcorn هي منصة مفتوحة المصدر بدون تعليمات برمجية لبناء تطبيقات الويب والجوال التي تعتمد على قواعد البيانات بشكل مرئي. حدد الجداول، وقم بتكوين أنواع الحقول الغنية، وصمم التخطيطات في منشئ السحب والإفلات، وأرفق الإجراءات وسير العمل، ويتولى Saltcorn التعامل مع الواجهة الخلفية، والمصادقة، وواجهة برمجة تطبيقات REST، والعرض — دون الحاجة إلى أي كود ربط.

تستضيف Saltcorn ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات العملاء، والسجلات الداخلية، والملفات المحملة داخل بنيتك التحتية بدلاً من قاعدة بيانات بائع SaaS. أنت تتحكم في الاحتفاظ بالبيانات، والتكاملات، وتثبيت المكونات الإضافية، وأدوار الوصول، وتتجنب التسعير لكل مستخدم مع نمو فريقك أو جمهورك. يأتي النشر مزودًا بـ PostgreSQL ووحدات تخزين دائمة لكل من قاعدة البيانات والملفات المحملة.