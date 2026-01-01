انشر Ant Media Server CE بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم وسائط مفتوح المصدر يوفر بث WebRTC و RTMP و SRT و HLS في أقل من ثانية، مع لوحة تحكم إدارية مدمجة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Ant Media Server CE
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Ant Media Server CE
Ant Media Server Community Edition هو محرك بث مفتوح المصدر مصمم للفيديو المباشر بزمن انتقال منخفض للغاية. يقبل الإدخال عبر RTMP و SRT و WebRTC، ويوفر التدفقات للمشاهدين عبر WebRTC (زمن انتقال ~0.5 ثانية)، و HLS، و CMAF LL-HLS، و DASH، و RTSP — كل ذلك من خادم واحد. تتيح لك لوحة تحكم المسؤول المدمجة إدارة التدفقات وتكوين التطبيقات ومراقبة الاتصالات دون الحاجة إلى أدوات خارجية.
الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عدم وجود رسوم لكل بث، ولا قيود على منصات الطرف الثالث، وملكية كاملة لبيانات جمهورك. سواء كنت تبني منصة للرعاية الصحية عن بعد، أو فصلاً دراسياً للتعلم الإلكتروني، أو مزاداً مباشراً، أو بثاً رياضياً، يمنحك Ant Media Server أساساً جاهزاً للإنتاج تتحكم فيه بالكامل.
الميزات الرئيسية لـ Ant Media Server CE
WebRTC بزمن انتقال منخفض للغاية
استوعب وشغل التدفقات بزمن انتقال من طرف إلى طرف أقل من 0.5 ثانية عبر WebRTC، مما يتيح تجارب فيديو تفاعلية في الوقت الفعلي.
استيعاب متعدد البروتوكولات
اقبل البث المباشر من OBS و FFmpeg وكاميرات IP وأي مصدر متوافق مع RTMP أو SRT أو WebRTC دون الحاجة إلى تكوين إضافي.
بث HLS و CMAF
بث التدفقات عبر HLS القياسي و CMAF LL-HLS ليتمكن المشاهدون على أي جهاز أو شبكة توصيل محتوى (CDN) من المشاهدة دون الحاجة إلى إضافات.
لوحة تحكم المسؤول المدمجة
إدارة تطبيقات البث، وفحص الجلسات المباشرة، وتكوين إعدادات الخادم من خلال وحدة تحكم الويب المدمجة على المنفذ 5080.
التسجيل والفيديو عند الطلب
تسجيل البث المباشر تلقائيًا إلى MP4 أو HLS وتقديمه كمحتوى حسب الطلب من نفس الخادم.
لماذا تشغّل Ant Media Server CE على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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