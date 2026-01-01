Ant Media Server Community Edition هو محرك بث مفتوح المصدر مصمم للفيديو المباشر بزمن انتقال منخفض للغاية. يقبل الإدخال عبر RTMP و SRT و WebRTC، ويوفر التدفقات للمشاهدين عبر WebRTC (زمن انتقال ~0.5 ثانية)، و HLS، و CMAF LL-HLS، و DASH، و RTSP — كل ذلك من خادم واحد. تتيح لك لوحة تحكم المسؤول المدمجة إدارة التدفقات وتكوين التطبيقات ومراقبة الاتصالات دون الحاجة إلى أدوات خارجية.

الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عدم وجود رسوم لكل بث، ولا قيود على منصات الطرف الثالث، وملكية كاملة لبيانات جمهورك. سواء كنت تبني منصة للرعاية الصحية عن بعد، أو فصلاً دراسياً للتعلم الإلكتروني، أو مزاداً مباشراً، أو بثاً رياضياً، يمنحك Ant Media Server أساساً جاهزاً للإنتاج تتحكم فيه بالكامل.