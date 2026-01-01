Elasticsearch هو محرك بحث وتحليلات موزع، يعتمد على RESTful، ويقع في قلب حزمة Elastic Stack. مبني على Apache Lucene، ويوفر بحثًا نصيًا كاملاً، وتجميعات معقدة، وفهرسة شبه فورية عبر مجموعات بيانات ضخمة. تدعم بنيته الموزعة التجزئة والنسخ المتماثل التلقائي، مما يتيح قابلية التوسع الأفقي من عقدة واحدة إلى مجموعة كبيرة.

تمنحك استضافة Elasticsearch ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) موارد مخصصة لأداء استعلامات متسق، وتحكمًا كاملاً في تكوين الفهرس وسياسات الاحتفاظ، والقدرة على التكامل مع مكدس التسجيل والمراقبة والتطبيقات الخاص بك دون تسعير لكل مستند أو قيود من البائع.