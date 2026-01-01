انشر Elasticsearch بتثبيت بنقرة واحدة.
محرك بحث وتحليلات موزع مبني على Apache Lucene للبحث النصي الكامل، وتسجيل البيانات، وتحليل البيانات في الوقت الفعلي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Elasticsearch
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Elasticsearch
Elasticsearch هو محرك بحث وتحليلات موزع، يعتمد على RESTful، ويقع في قلب حزمة Elastic Stack. مبني على Apache Lucene، ويوفر بحثًا نصيًا كاملاً، وتجميعات معقدة، وفهرسة شبه فورية عبر مجموعات بيانات ضخمة. تدعم بنيته الموزعة التجزئة والنسخ المتماثل التلقائي، مما يتيح قابلية التوسع الأفقي من عقدة واحدة إلى مجموعة كبيرة.
تمنحك استضافة Elasticsearch ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) موارد مخصصة لأداء استعلامات متسق، وتحكمًا كاملاً في تكوين الفهرس وسياسات الاحتفاظ، والقدرة على التكامل مع مكدس التسجيل والمراقبة والتطبيقات الخاص بك دون تسعير لكل مستند أو قيود من البائع.
الميزات الرئيسية لـ Elasticsearch
بحث بالنص الكامل
بحث قوي يعتمد على درجة الصلة مع إبراز النتائج، والمطابقة التقريبية، ودعم المرادفات، مبني على مكتبة Apache Lucene المتطورة.
الفهرسة في الوقت الفعلي
تصبح المستندات قابلة للبحث في غضون أجزاء من الثانية من استيعابها، مما يتيح تحليلات شبه فورية وبحثًا مباشرًا عبر مجموعات البيانات المحدثة باستمرار.
تجميعات غنية
حساب المقاييس، والرسوم البيانية التكرارية، والتجميعات متعددة المستويات في استعلام واحد، لتشغيل لوحات المعلومات التفاعلية وتقارير ذكاء الأعمال.
عمارة موزعة
التجزئة التلقائية والنسخ المتماثل يوزعان البيانات عبر العقد لضمان التوافرية العالية والقابلية للتوسع الأفقي مع نمو أحجام البيانات.
ريستفول جيسون API
واجهة HTTP/JSON بسيطة تتيح لأي لغة برمجة استعلام البيانات وفهرستها وإدارتها دون الحاجة إلى برامج تشغيل احتكارية أو إعداد عميل معقد.
لماذا تشغّل Elasticsearch على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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