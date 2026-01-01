انشر OHDSI Atlas بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة ويب مفتوحة المصدر لأبحاث الصحة الرصدية على نموذج البيانات المشترك OMOP.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OHDSI Atlas
OHDSI Atlas هو المعيار المجتمعي المفتوح لإجراء البحوث الرصدية على البيانات الصحية على مستوى المريض المحولة إلى نموذج البيانات المشترك OMOP. يستخدمه الباحثون لبناء مجموعات المرضى، واستكشاف المفردات الطبية الموحدة، وتصميم دراسات تقدير التأثير على مستوى السكان، وتوصيف التاريخ الطبيعي للمرض دون الحاجة لكتابة SQL.
تمنحك استضافة أطلس ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في تصاميم الدراسات، وتعريفات المجموعات، ومجموعات النتائج، بينما يأتي محملًا مسبقًا بنموذج البيانات المشترك OMOP الاصطناعي Eunomia حتى تتمكن من استكشاف سير العمل على الفور. الواجهة الخلفية WebAPI المضمنة وقاعدة بيانات PostgreSQL تجعل كل ميزة من ميزات أطلس تعمل فورًا، دون الحاجة إلى إعداد مستودع بيانات منفصل.
الميزات الرئيسية لـ OHDSI Atlas
تحليلات OMOP CDM
نفذ تعريفات الفوج، التوصيفات، والدراسات على مستوى السكان على أي قاعدة بيانات محولة لنموذج البيانات المشترك OMOP الإصدار الخامس.
مستكشف المفردات
ابحث في SNOMED و RxNorm و LOINC وغيرها من المفردات الطبية القياسية لبناء مجموعات مفاهيم تترجم بسلاسة عبر مصادر البيانات.
منشئ الفوج
حدد مجموعات المرضى باستخدام منشئ مرئي بالاعتماد على معايير التضمين، والتعرضات الدوائية، وتكرارات الحالات، دون كتابة SQL.
Eunomia بيانات تجريبية
تأتي محملة مسبقًا بمجموعة بيانات OHDSI Eunomia الاصطناعية، بحيث تعمل عمليات إنشاء المجموعات، والتوصيف، وتقارير Achilles على الفور.
الواجهة الخلفية لـ WebAPI
تكشف خدمة Spring Boot WebAPI المجمعة واجهة برمجة تطبيقات OHDSI REST الكاملة للوصول البرمجي من R و Python وعملاء التحليلات الآخرين.
معيار مجتمعي مفتوح
ينضم إلى شبكة عالمية من الباحثين الذين يطبقون نفس الأساليب على أكثر من مليار سجل مريض عبر الشركاء الأكاديميين والصناعيين.
لماذا تشغّل OHDSI Atlas على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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