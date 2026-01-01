OHDSI Atlas هو المعيار المجتمعي المفتوح لإجراء البحوث الرصدية على البيانات الصحية على مستوى المريض المحولة إلى نموذج البيانات المشترك OMOP. يستخدمه الباحثون لبناء مجموعات المرضى، واستكشاف المفردات الطبية الموحدة، وتصميم دراسات تقدير التأثير على مستوى السكان، وتوصيف التاريخ الطبيعي للمرض دون الحاجة لكتابة SQL.

تمنحك استضافة أطلس ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في تصاميم الدراسات، وتعريفات المجموعات، ومجموعات النتائج، بينما يأتي محملًا مسبقًا بنموذج البيانات المشترك OMOP الاصطناعي Eunomia حتى تتمكن من استكشاف سير العمل على الفور. الواجهة الخلفية WebAPI المضمنة وقاعدة بيانات PostgreSQL تجعل كل ميزة من ميزات أطلس تعمل فورًا، دون الحاجة إلى إعداد مستودع بيانات منفصل.