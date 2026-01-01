Yamtrack هو تطبيق ذاتي الاستضافة لتتبع الوسائط يجمع قوائم المشاهدة واللعب الخاصة بك للأفلام والبرامج التلفزيونية والأنيمي والمانغا والألعاب والكتب والقصص المصورة في لوحة تحكم واحدة. يستمد البيانات الوصفية من TMDB ومصادر أخرى لتقديم تفاصيل غنية حول كل عنصر يتم تتبعه مع تتبع التقدم وإدارة الحالة.

استضافة Yamtrack ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على خصوصية سجل استهلاك الوسائط بالكامل دون تتبع من طرف ثالث. يتيح تكامل Jellyfin التتبع التلقائي للمشاهدة من خادم الوسائط الخاص بك، ويعرض عرض التقويم الإصدارات المجدولة، ويجعل الاستيراد من Trakt وMAL وAniList عملية الانتقال من الخدمات الحالية أمرًا سهلاً.