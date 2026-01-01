تثبيت Yamtrack بنقرة واحدة.
متتبع وسائط ذاتي الاستضافة للأفلام والبرامج التلفزيونية والأنيمي والمانغا والألعاب والكتب مع تكامل Jellyfin.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Yamtrack
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Yamtrack
Yamtrack هو تطبيق ذاتي الاستضافة لتتبع الوسائط يجمع قوائم المشاهدة واللعب الخاصة بك للأفلام والبرامج التلفزيونية والأنيمي والمانغا والألعاب والكتب والقصص المصورة في لوحة تحكم واحدة. يستمد البيانات الوصفية من TMDB ومصادر أخرى لتقديم تفاصيل غنية حول كل عنصر يتم تتبعه مع تتبع التقدم وإدارة الحالة.
استضافة Yamtrack ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على خصوصية سجل استهلاك الوسائط بالكامل دون تتبع من طرف ثالث. يتيح تكامل Jellyfin التتبع التلقائي للمشاهدة من خادم الوسائط الخاص بك، ويعرض عرض التقويم الإصدارات المجدولة، ويجعل الاستيراد من Trakt وMAL وAniList عملية الانتقال من الخدمات الحالية أمرًا سهلاً.
الميزات الرئيسية لـ Yamtrack
تتبع متعدد الميديا
تتبع الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والأنمي والمانجا والألعاب والكتب والقصص المصورة في لوحة تحكم موحدة واحدة مع حالة لكل عنصر.
تكامل Jellyfin
وضع علامة تلقائية على الأفلام والحلقات كمشاهدة عند تشغيلها في Jellyfin دون تسجيل يدوي.
استيراد من Trakt و MAL
انقل سجل مشاهداتك الحالي من Trakt و MyAnimeList و AniList وخدمات أخرى إلى Yamtrack ببضع نقرات.
تقويم الإصدار
شاهد تواريخ الإصدارات القادمة للمسلسلات والأفلام والألعاب التي تتابعها في تقويم لتخطيط جدول مشاهدتك.
إشعارات الإصدار
تلقي تنبيهات حول الحلقات والإصدارات الجديدة عبر Discord أو Telegram أو Slack لأي عنصر في قائمة المراقبة الخاصة بك.
لماذا تشغّل Yamtrack على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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