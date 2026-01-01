انشر GIMP بتثبيت بنقرة واحدة.
محرر صور احترافي مفتوح المصدر يمكن الوصول إليه من أي متصفح عبر واجهة سطح مكتب بعيد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ GIMP
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام GIMP
GIMP (برنامج معالجة الصور من جنو) هو محرر رسومات نقطية مجاني ومفتوح المصدر يتميز بمجموعة وظائف قابلة للمقارنة بالأدوات التجارية. يتعامل مع تنقيح الصور، وتصحيح الألوان، والتركيب القائم على الطبقات، والرسم الرقمي، والتصميم الجرافيكي في تطبيق واحد. يقوم هذا القالب بتشغيل GIMP في بيئة سطح مكتب يمكن الوصول إليها عبر المتصفح من خلال KasmVNC، بحيث يمكن الوصول إلى بيئة التحرير الكاملة الخاصة بك من أي جهاز دون الحاجة إلى تثبيت أي شيء محليًا.
استضافة GIMP على خادم افتراضي خاص (VPS) تعني أن فرشاتك المخصصة، والبرامج النصية، وملفات المشروع متاحة دائمًا من أي جهاز. تتعامل موارد وحدة المعالجة المركزية (CPU) وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) المخصصة مع اللوحات الكبيرة ومهام التصدير الدفعية التي قد ترهق جهازًا محليًا منخفض المواصفات.
الميزات الرئيسية لـ GIMP
الوصول عبر المتصفح
الوصول إلى مساحة عمل GIMP كاملة من أي متصفح حديث عبر KasmVNC — لا يتطلب تثبيتًا محليًا على أي جهاز.
أدوات تنقيح متقدمة
أدوات احترافية لتنقيح الصور، تصحيح الألوان، تعيين الدرجة اللونية، والمعالجة للمصورين والمصممين.
تركيب الطبقات
تحرير قائم على الطبقات مع الأقنعة وأوضاع المزج والتجميع لتكوينات الصور المعقدة.
أتمتة النصوص البرمجية
تؤتمت برمجة Script-Fu و Python-Fu المهام المتكررة وتمكّن المعالجة الدفعية لمجموعات كبيرة من الصور.
دعم واسع للتنسيقات
افتح، حرر، وصدر مئات من تنسيقات الملفات بما في ذلك PSD، TIFF، WebP، وRAW بدون أدوات تحويل.
لماذا تشغّل GIMP على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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