GIMP (برنامج معالجة الصور من جنو) هو محرر رسومات نقطية مجاني ومفتوح المصدر يتميز بمجموعة وظائف قابلة للمقارنة بالأدوات التجارية. يتعامل مع تنقيح الصور، وتصحيح الألوان، والتركيب القائم على الطبقات، والرسم الرقمي، والتصميم الجرافيكي في تطبيق واحد. يقوم هذا القالب بتشغيل GIMP في بيئة سطح مكتب يمكن الوصول إليها عبر المتصفح من خلال KasmVNC، بحيث يمكن الوصول إلى بيئة التحرير الكاملة الخاصة بك من أي جهاز دون الحاجة إلى تثبيت أي شيء محليًا.

استضافة GIMP على خادم افتراضي خاص (VPS) تعني أن فرشاتك المخصصة، والبرامج النصية، وملفات المشروع متاحة دائمًا من أي جهاز. تتعامل موارد وحدة المعالجة المركزية (CPU) وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) المخصصة مع اللوحات الكبيرة ومهام التصدير الدفعية التي قد ترهق جهازًا محليًا منخفض المواصفات.