LLDAP هو خادم مصادقة خفيف الوزن ومحدد الرأي يعرض واجهة LDAP قياسية مدعومة بواجهة مستخدم إدارية ويب سهلة الاستخدام. بينما تتطلب إعدادات LDAP التقليدية مئات الصفحات من المخططات وقوائم التحكم بالوصول (ACLs) وتكوين slapd، يأتي LLDAP بإعدادات افتراضية معقولة جاهزة للاستخدام: مخططات مستخدم/مجموعة/بريد إلكتروني محددة مسبقًا، ومدير مستخدم رسومي، وثنائي واحد يبدأ في غضون أجزاء من الثانية.

تمنحك استضافة LLDAP ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مصدرًا واحدًا للحقيقة لحسابات المستخدمين عبر كل تطبيق مستضاف ذاتيًا يدعم LDAP — Nextcloud، Vaultwarden، Authelia، Jellyfin، Gitea، Grafana، وعشرات غيرها — دون التكاليف التشغيلية لـ OpenLDAP. يعيش المستخدمون في مكان واحد، وتنتشر تغييرات كلمات المرور في كل مكان، وتتحكم المجموعات في الوصول مركزيًا.