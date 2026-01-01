نشر LLDAP بنقرة واحدة.
خادم مصادقة خفيف الوزن يوفر واجهة خلفية LDAP مبسطة ومحددة الرأي للتطبيقات المستضافة ذاتيًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ LLDAP
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام LLDAP
LLDAP هو خادم مصادقة خفيف الوزن ومحدد الرأي يعرض واجهة LDAP قياسية مدعومة بواجهة مستخدم إدارية ويب سهلة الاستخدام. بينما تتطلب إعدادات LDAP التقليدية مئات الصفحات من المخططات وقوائم التحكم بالوصول (ACLs) وتكوين slapd، يأتي LLDAP بإعدادات افتراضية معقولة جاهزة للاستخدام: مخططات مستخدم/مجموعة/بريد إلكتروني محددة مسبقًا، ومدير مستخدم رسومي، وثنائي واحد يبدأ في غضون أجزاء من الثانية.
تمنحك استضافة LLDAP ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مصدرًا واحدًا للحقيقة لحسابات المستخدمين عبر كل تطبيق مستضاف ذاتيًا يدعم LDAP — Nextcloud، Vaultwarden، Authelia، Jellyfin، Gitea، Grafana، وعشرات غيرها — دون التكاليف التشغيلية لـ OpenLDAP. يعيش المستخدمون في مكان واحد، وتنتشر تغييرات كلمات المرور في كل مكان، وتتحكم المجموعات في الوصول مركزيًا.
الميزات الرئيسية لـ LLDAP
LDAP للباقي ديالنا
خادم LDAP متوافق مع المعايير مع إعدادات افتراضية معقولة بحيث تعمل التطبيقات التي تتوقع OpenLDAP بشكل صحيح، دون عبء صيانة المخطط و ACL.
واجهة مستخدم إدارة الويب
إدارة المستخدمين والمجموعات والعضويات من خلال واجهة رسومية — لا توجد ملفات ldif، لا توجد أوامر ldapadd من سطر الأوامر، لا يوجد تعديل للمخطط.
المصدر الوحيد للحقيقة
يقرأ كل تطبيق مستضاف ذاتيًا من قاعدة بيانات مستخدم واحدة، لذلك تنطبق تغييرات كلمة المرور وإلغاء التنشيط وتحديثات عضوية المجموعة في كل مكان في وقت واحد.
GraphQL API الإداري
أتمتة توفير وإدارة المجموعات عبر واجهة برمجة تطبيقات GraphQL محددة النوع، بالإضافة إلى واجهة ربط/بحث LDAP القياسية.
سير عمل إعادة تعيين كلمة المرور
تدفق مدمج لإعادة تعيين كلمة المرور عبر البريد الإلكتروني للمستخدمين النهائيين حتى لا يصبح المسؤولون مكتب مساعدة لكلمات المرور المنسية.
بصمة صغيرة
ثنائي Rust واحد مع استمرارية SQLite يستخدم الحد الأدنى من وحدة المعالجة المركزية والذاكرة العشوائية، مما يترك مساحة إضافية على الخادم الافتراضي الخاص للتطبيقات التي تحتاجها بالفعل.
لماذا تشغّل LLDAP على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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