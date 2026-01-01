نشر SeaweedFS بنقرة واحدة.
نظام ملفات موزع عالي الأداء مع توافق S3 API لتخزين وتقديم مليارات الملفات على نطاق واسع.
اختر باقة VPS المناسبة لـ SeaweedFS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام SeaweedFS
SeaweedFS هو نظام ملفات موزع مفتوح المصدر يضم أكثر من 24,000 نجمة على GitHub، ومُحسّن لتخزين واسترجاع أعداد كبيرة من الملفات بكفاءة. بفضل واجهة برمجة تطبيقات (API) مدمجة متوافقة مع S3، فإنه يعمل كبديل مباشر لـ Amazon S3 في البيئات المستضافة ذاتيًا — أي أداة أو حزمة تطوير برامج (SDK) مصممة لـ S3 تعمل مع SeaweedFS دون الحاجة لتغيير الكود.
تُزيل استضافة تخزين الكائنات ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تكاليف كل طلب وكل جيجابايت لمقدمي الخدمات السحابية، مع الحفاظ على بياناتك تحت سيطرتك الكاملة. يتعامل SeaweedFS مع كل شيء بدءًا من الصور الصغيرة التي يحملها المستخدمون وصولاً إلى ملفات الفيديو الكبيرة وأرشيفات النسخ الاحتياطي، مع توفر النسخ المتماثل (replication) والترميز المحو (erasure coding) لحماية البيانات.
الميزات الرئيسية لـ SeaweedFS
توافق S3 API
أي تطبيق أو أداة مبنية لـ Amazon S3 تتصل بـ SeaweedFS دون تعديل، مما يتيح التكامل الفوري مع سير العمل الحالي.
المعالجة الفعالة للملفات الصغيرة
يتعامل محرك التخزين المحسن مع مليارات الملفات الصغيرة بكفاءة — وهي نقطة ضعف شائعة في أنظمة الملفات التقليدية وواجهات التخزين الخلفية للأغراض العامة.
تكرار البيانات
يوفر النسخ المتماثل التلقائي عبر خوادم التخزين التكرار بحيث تظل البيانات متاحة حتى لو فشلت عقد تخزين فردية.
ترميز المسح
يقلل من النفقات العامة للتخزين مقارنة بالنسخ المتماثل الكامل مع الحفاظ على تكامل البيانات لطبقات التخزين الساخنة والباردة.
دعم تحميل FUSE
قم بتثبيت SeaweedFS كنظام ملفات أصلي على مضيفي Linux، مما يتيح للتطبيقات التي تتوقع وصولاً قياسيًا لملفات POSIX القراءة والكتابة مباشرةً.
لماذا تشغّل SeaweedFS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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