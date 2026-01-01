كوماري هي أداة خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر لمراقبة الخوادم، مصممة للمستضيفين الذاتيين الذين يحتاجون إلى رؤية فورية لبنيتهم التحتية دون تكاليف إضافية لمنصات مراقبة المؤسسات. تستخدم وكيلًا صغيرًا مثبتًا على كل خادم مراقب لجمع مقاييس وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص والشبكة، والتي يتم عرضها بعد ذلك في لوحة تحكم ويب نظيفة.

نظرًا لأن كوماري مستضافة ذاتيًا، تظل جميع بيانات تتبع الخادم الخاصة بك على بنيتك التحتية الخاصة دون إرسال أي بيانات إلى خدمات خارجية. يعني التصميم المدعوم بـ SQLite عدم وجود أي تبعيات لقواعد بيانات خارجية، مما يجعله سريع النشر وسهل الصيانة حتى للفرق الصغيرة والمشغلين الفرديين.