انشر كوماري بتثبيت بنقرة واحدة.
لوحة تحكم خفيفة الوزن وذاتية الاستضافة لمراقبة الخوادم، مع جمع البيانات القائم على الوكيل ومقاييس في الوقت الفعلي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Komari
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Komari
كوماري هي أداة خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر لمراقبة الخوادم، مصممة للمستضيفين الذاتيين الذين يحتاجون إلى رؤية فورية لبنيتهم التحتية دون تكاليف إضافية لمنصات مراقبة المؤسسات. تستخدم وكيلًا صغيرًا مثبتًا على كل خادم مراقب لجمع مقاييس وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص والشبكة، والتي يتم عرضها بعد ذلك في لوحة تحكم ويب نظيفة.
نظرًا لأن كوماري مستضافة ذاتيًا، تظل جميع بيانات تتبع الخادم الخاصة بك على بنيتك التحتية الخاصة دون إرسال أي بيانات إلى خدمات خارجية. يعني التصميم المدعوم بـ SQLite عدم وجود أي تبعيات لقواعد بيانات خارجية، مما يجعله سريع النشر وسهل الصيانة حتى للفرق الصغيرة والمشغلين الفرديين.
الميزات الرئيسية لـ Komari
المراقبة المستندة إلى الوكيل
ثبّت وكيل كوماري خفيف الوزن على أي خادم لجمع المقاييس وبثها إلى لوحة التحكم المركزية الخاصة بك.
مقاييس في الوقت الحقيقي
عرض استخدام وحدة المعالجة المركزية، واستهلاك الذاكرة، وعمليات الإدخال/الإخراج للقرص، ومعدل نقل الشبكة، والتي يتم تحديثها مباشرة في واجهة الويب.
لوحة تحكم متعددة الخوادم
راقب جميع خوادمك من لوحة تحكم واحدة، حيث يقوم كل وكيل بالإبلاغ بشكل مستقل إلى المضيف المركزي.
صفر تبعيات خارجية
تخزين SQLite يعني عدم وجود خدمة قاعدة بيانات منفصلة لإدارتها — فقط الحاوية ووحدة تخزين بيانات دائمة.
دعم السمات المخصصة
خصّص مظهر لوحة المعلومات ليناسب تفضيلاتك أو العلامة التجارية لمؤسستك.
لماذا تشغّل Komari على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."