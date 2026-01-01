نشر Jump بنقرة واحدة.
صفحة بداية مستضافة ذاتيًا وصفحة حالة في الوقت الفعلي تمنحك وصولاً فوريًا إلى جميع مواقعك المفضلة من لوحة تحكم واحدة وأنيقة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Jump
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Jump
Jump هو صفحة بدء خفيفة الوزن ومستضافة ذاتيًا وشاشة حالة في الوقت الفعلي، مصممة للحفاظ على جميع روابطك المهمة منظمة في مكان واحد. تم بناؤه باستخدام PHP ويتم تقديمه كحاوية Docker واحدة، فهو يحمل بسرعة، ويبقى آمنًا، ولا يتطلب قاعدة بيانات أو تبعيات خارجية للتشغيل. يمكن تعريف المواقع يدويًا عبر ملف JSON، أو اكتشافها تلقائيًا من حاويات Docker قيد التشغيل، أو مزيج من الاثنين معًا.
يدعم Jump صور الخلفية المخصصة وتكامل Unsplash، وعرض متعدد اللغات، وتصنيف المواقع بناءً على العلامات، والبحث المعتمد على لوحة المفاتيح مع محركات بحث قابلة للتكوين، وتكامل اختياري مع Open Weather Map للوقت المحلي والطقس. يتكيف تصميمه النظيف والمتجاوب مع أجهزة سطح المكتب والهواتف المحمولة، مما يتيح لك الوصول إلى أي خدمة محفوظة بنقرة واحدة من أي جهاز.
الميزات الرئيسية لـ Jump
مراقبة حالة في الوقت الفعلي
يقوم Jump بالتحقق من توفر كل موقع على لوحة التحكم الخاصة بك ويعرض مؤشرات الحالة المباشرة حتى تعرف على الفور ما إذا كانت الخدمة معطلة.
الاكتشاف التلقائي لـ Docker
سرد تلقائي لحاويات Docker قيد التشغيل كإدخالات لوحة معلومات باستخدام تسميات الحاويات، مع الحفاظ على مزامنة صفحتك الرئيسية مع بنيتك التحتية بدون تحديثات يدوية.
تنظيم قائم على الوسوم
تجميع المواقع باستخدام العلامات والتنقل بين الصفحات ذات السمات، مع إبقاء روابطك الأكثر استخدامًا مرئية على الشاشة الرئيسية بينما تظل القوائم الأطول مصنفة بدقة.
البحث بلوحة المفاتيح
افتح شريط البحث متعدد المحركات باستخدام Ctrl+Shift+/ وابحث في Google، DuckDuckGo، Bing، أو أي محرك بحث مخصص دون الحاجة إلى استخدام الفأرة.
خلفيات مخصصة والطقس
استخدم صور الخلفية الخاصة بك أو اربط Unsplash للحصول على مناظر طبيعية عشوائية، وأضف مفتاح API لـ Open Weather Map لعرض الوقت المحلي وظروف الطقس الحالية.
لا يتطلب قاعدة بيانات
يعمل Jump كحاوية واحدة بدون قاعدة بيانات خارجية، مما يجعله سهل النشر للغاية، والنسخ الاحتياطي، والنقل بين الخوادم.
لماذا تشغّل Jump على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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