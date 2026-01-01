انشر OCS Inventory NG بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات مفتوح المصدر الذي يتتبع الأجهزة والبرامج وينشر الحزم عبر أسطولك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OCS Inventory NG
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OCS Inventory NG
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) هو حل مجاني ومفتوح المصدر لإدارة الأصول ونشر البرامج تم تطويره وتحسينه منذ عام 2001. تقوم الوكلاء خفيفو الوزن المثبتون على نقاط نهاية Windows و Linux و macOS و Android و IBM AIX بالإبلاغ عن قوائم جرد مفصلة للأجهزة والبرامج إلى خادم مركزي، بينما تعمل عمليات فحص SNMP واكتشاف IP على توسيع الرؤية لتشمل الطابعات والمحولات والموجهات والأجهزة الأخرى التي لا تحتوي على وكلاء.
استضافة OCS Inventory ذاتيًا على VPS الخاص بك يبقي كل بصمة جهاز وسجل ترخيص وحزمة منشورة تحت سيطرتك. تعد وحدة تحكم الويب المضمنة وقاعدة بيانات MySQL و REST API هي نفس المكونات التي تستخدمها الشركات التي تدير أصول تكنولوجيا المعلومات لأكثر من 100,000 جهاز، بدون رسوم لكل أصل وبدون الاعتماد على SaaS تابع لجهة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ OCS Inventory NG
جرد المعدات والبرمجيات
وكلاء خفيفو الوزن يجمعون بيانات مفصلة عن CPU وmemory وstorage وperipheral والبرامج المثبتة من نقاط نهاية Windows وLinux وmacOS وAndroid وAIX.
نشر الحزمة
ادفع البرامج النصية والمثبتات وحزم التكوين إلى الوكلاء عبر HTTPS، مع ضوابط النطاق الترددي التي تتوسع لتشمل أساطيل تضم أكثر من 100,000 جهاز.
SNMP واكتشاف الشبكة
مسح الشبكات الفرعية والاستعلام عن أجهزة SNMP لجرد الطابعات والمحولات والموجهات والمعدات الأخرى التي لا يمكنها تشغيل وكيل.
تقارير الامتثال للترخيص
تتبع التطبيقات المثبتة عبر مؤسستك وإنشاء تقارير قياس البرامج للتحقق من استخدام التراخيص وتجديداتها.
REST API والتكاملات
واجهة برمجة تطبيقات REST مدمجة ومكون إضافي لمزامنة GLPI يغذيان بيانات الأصول في أنظمة التذاكر، وقواعد بيانات إدارة التكوين (CMDBs)، وأدوات الأمان.
لوحة تحكم الويب مع RBAC
وحدة تحكم قائمة على المتصفح مع ضوابط وصول مستندة إلى الأدوار، ومصادقة LDAP و CAS، ولوحات معلومات قابلة للتخصيص للمشغلين والمدققين.
لماذا تشغّل OCS Inventory NG على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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