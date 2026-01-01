OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) هو حل مجاني ومفتوح المصدر لإدارة الأصول ونشر البرامج تم تطويره وتحسينه منذ عام 2001. تقوم الوكلاء خفيفو الوزن المثبتون على نقاط نهاية Windows و Linux و macOS و Android و IBM AIX بالإبلاغ عن قوائم جرد مفصلة للأجهزة والبرامج إلى خادم مركزي، بينما تعمل عمليات فحص SNMP واكتشاف IP على توسيع الرؤية لتشمل الطابعات والمحولات والموجهات والأجهزة الأخرى التي لا تحتوي على وكلاء.

استضافة OCS Inventory ذاتيًا على VPS الخاص بك يبقي كل بصمة جهاز وسجل ترخيص وحزمة منشورة تحت سيطرتك. تعد وحدة تحكم الويب المضمنة وقاعدة بيانات MySQL و REST API هي نفس المكونات التي تستخدمها الشركات التي تدير أصول تكنولوجيا المعلومات لأكثر من 100,000 جهاز، بدون رسوم لكل أصل وبدون الاعتماد على SaaS تابع لجهة خارجية.