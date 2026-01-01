انشر SQLPage بتثبيت بنقرة واحدة.
أنشئ مواقع ويب تفاعلية ولوحات معلومات للبيانات باستخدام استعلامات SQL فقط — لا يلزم أي كود واجهة أمامية أو أطر عمل أو JavaScript.
اختر باقة VPS المناسبة لـ SQLPage
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام SQLPage
SQLPage هو خادم تطبيقات ويب مفتوح المصدر يعرض صفحات ويب تفاعلية مباشرة من استعلامات SQL. يكتب المطورون والمحللون ملفات
.sql التي تختار من مكتبة مكونات مدمجة — نماذج، جداول، رسوم بيانية، خرائط، تنقل، وعشرات من عناصر واجهة المستخدم — ويحول الخادم مجموعات النتائج إلى HTML مصقول دون سطر واحد من HTML أو CSS أو JavaScript. قم بتوصيل SQLite أو PostgreSQL أو MySQL أو Microsoft SQL Server واكشف عن قاعدة بيانات موجودة كلوحة تحكم إدارية عاملة، أو لوحة معلومات داخلية، أو نموذج أولي في دقائق.
استضافة SQLPage ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الاستعلامات والمخططات وبيانات الاعتماد داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها بدلاً من منصة منخفضة التعليمات البرمجية تابعة لجهة خارجية. لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا قيود على الصفوف، وتبقى ملفات
.sql الخاصة بك قابلة للنقل والتحكم في الإصدار مثل أي كود آخر.
الميزات الرئيسية لـ SQLPage
عرض SQL فقط
اكتب ملفات SQL عادية تحدد من مكتبة مكونات غنية، ويقوم SQLPage بعرض صفحات HTML متجاوبة مباشرة من مجموعات النتائج.
دعم قواعد البيانات المتعددة
اتصل بـ SQLite أو PostgreSQL أو MySQL أو Microsoft SQL Server واكشف أي قاعدة بيانات موجودة كتطبيق ويب عامل.
مكونات مدمجة
نماذج، جداول، رسوم بيانية، خرائط، بطاقات، تنقل، تحميلات الملفات، وعشرات من عناصر واجهة المستخدم المصقولة متوفرة بدون مكتبات خارجية أو خطوات بناء.
إعادة التحميل الفوري
عدّل ملف
.sql ويظهر التغيير عند تحميل الصفحة التالية — لا تجميع، ولا حزمة، ولا إعادة تشغيل.
ثنائي ثابت ضئيل
ملف ثنائي واحد من Rust بحجم أقل من 20 ميجابايت يخدم موقعًا ديناميكيًا كاملاً، مع استخدام منخفض للذاكرة وبدء تشغيل سريع على موارد خادم افتراضي خاص (VPS) متواضعة.
المصادقة المدمجة
مصادقة HTTP الأساسية، وإدارة الجلسات، وOAuth، ووظائف تجزئة كلمات المرور تسمح لملفات SQL بحماية الصفحات بدون خدمة هوية خارجية.
لماذا تشغّل SQLPage على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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