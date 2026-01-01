SQLPage هو خادم تطبيقات ويب مفتوح المصدر يعرض صفحات ويب تفاعلية مباشرة من استعلامات SQL. يكتب المطورون والمحللون ملفات .sql التي تختار من مكتبة مكونات مدمجة — نماذج، جداول، رسوم بيانية، خرائط، تنقل، وعشرات من عناصر واجهة المستخدم — ويحول الخادم مجموعات النتائج إلى HTML مصقول دون سطر واحد من HTML أو CSS أو JavaScript. قم بتوصيل SQLite أو PostgreSQL أو MySQL أو Microsoft SQL Server واكشف عن قاعدة بيانات موجودة كلوحة تحكم إدارية عاملة، أو لوحة معلومات داخلية، أو نموذج أولي في دقائق.

استضافة SQLPage ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الاستعلامات والمخططات وبيانات الاعتماد داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها بدلاً من منصة منخفضة التعليمات البرمجية تابعة لجهة خارجية. لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا قيود على الصفوف، وتبقى ملفات .sql الخاصة بك قابلة للنقل والتحكم في الإصدار مثل أي كود آخر.