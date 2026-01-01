انشر LibreChat بتنصيب بنقرة واحدة.
منصة دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر توفر واجهة موحدة لـ OpenAI، وAnthropic، وGoogle Gemini، والنماذج المحلية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ LibreChat
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام LibreChat
LibreChat هو بديل لـ ChatGPT مستضاف ذاتيًا مع أكثر من 15,000 نجمة على GitHub يوفر لك واجهة واحدة مصقولة للتفاعل مع العديد من مزودي الذكاء الاصطناعي. يدعم نماذج OpenAI GPT، و Anthropic Claude، و Google Gemini، و Azure OpenAI، والنماذج المستضافة محليًا عبر Ollama — كل ذلك من خلال نشر واحد، دون التنقل بين لوحات تحكم البائعين المختلفة.
يجمع هذا القالب حزمة LibreChat الكاملة: MongoDB لتخزين المحادثات، و MeiliSearch للبحث في سجل الدردشة بالنص الكامل، وقاعدة بيانات PostgreSQL المتجهة لاستعلامات مستندات RAG. تشغيله على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المحادثات الحساسة على بنيتك التحتية مع منحك تحكمًا كاملاً في مفاتيح API، ووصول المستخدمين، وإدارة التكاليف.
الميزات الرئيسية لـ LibreChat
الوصول إلى الذكاء الاصطناعي متعدد المزودين
قم بتوصيل نماذج OpenAI و Anthropic و Google Gemini و Azure OpenAI ونماذج Ollama المحلية والتبديل بينها في جلسة دردشة واحدة.
RAG استعلامات المستندات
قم بتحميل المستندات والاستعلام عنها باستخدام أي نموذج ذكاء اصطناعي متصل، وذلك باستخدام خط أنابيب الاسترجاع المدمج المدعوم بتقنية pgvector.
بحث المحادثات
اعثر على الدردشات السابقة على الفور باستخدام البحث بالنص الكامل المدعوم من MeiliSearch عبر سجل محادثاتك بالكامل.
إدارة المستخدمين
تسجيل عدة مستخدمين باستخدام تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني/كلمة المرور، وإدارة الوصول إلى مفتاح API مركزيًا، وتتبع استهلاك الرمز المميز لكل مستخدم.
خصوصية تامة
تبقى جميع محادثات الذكاء الاصطناعي والمستندات المحملة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا يوجد جمع بيانات من طرف ثالث يتجاوز واجهات برمجة تطبيقات مزود الذكاء الاصطناعي التي تختارها.
لماذا تشغّل LibreChat على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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