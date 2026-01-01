LibreChat هو بديل لـ ChatGPT مستضاف ذاتيًا مع أكثر من 15,000 نجمة على GitHub يوفر لك واجهة واحدة مصقولة للتفاعل مع العديد من مزودي الذكاء الاصطناعي. يدعم نماذج OpenAI GPT، و Anthropic Claude، و Google Gemini، و Azure OpenAI، والنماذج المستضافة محليًا عبر Ollama — كل ذلك من خلال نشر واحد، دون التنقل بين لوحات تحكم البائعين المختلفة.

يجمع هذا القالب حزمة LibreChat الكاملة: MongoDB لتخزين المحادثات، و MeiliSearch للبحث في سجل الدردشة بالنص الكامل، وقاعدة بيانات PostgreSQL المتجهة لاستعلامات مستندات RAG. تشغيله على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المحادثات الحساسة على بنيتك التحتية مع منحك تحكمًا كاملاً في مفاتيح API، ووصول المستخدمين، وإدارة التكاليف.