انشر OpenSpeedTest بنقرة واحدة.
اختبار سرعة الشبكة بتقنية HTML5 ذاتي الاستضافة يقيس سرعة التنزيل والرفع واختبار الاتصال (ping) والتذبذب دون الحاجة إلى إضافات أو خدمات طرف ثالث.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OpenSpeedTest
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OpenSpeedTest
OpenSpeedTest هو تطبيق مجاني ومفتوح المصدر لاختبار سرعة HTML5 يعمل بالكامل في المتصفح دون الحاجة إلى Flash أو Java أو أي برنامج من جانب العميل. يقيس بدقة سرعة التنزيل وسرعة التحميل وزمن الوصول (ping) والارتعاش (jitter) من أي متصفح ويب حديث على الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
يمنحك استضافة OpenSpeedTest ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) نقطة نهاية قياس خاصة وغير متحيزة قريبة من تطبيقاتك المستضافة. على عكس خدمات اختبار السرعة العامة المتأثرة بعلاقات مزودي خدمة الإنترنت، تقيس نسختك الأداء الحقيقي لخادمك الخاص - وهو مثالي لتشخيص مشكلات الشبكة، والتحقق من سرعات مزود خدمة الإنترنت، واختبار اتصالات VPN دون مشاركة أي بيانات مع أطراف ثالثة.
الميزات الرئيسية لـ OpenSpeedTest
تطبيق HTML5 نقي
لا تتطلب مكونات إضافية أو فلاش أو جافا — تعمل في أي متصفح حديث على أي جهاز، بما في ذلك IE10 والإصدارات الأحدث.
مقاييس الشبكة الشاملة
يقيس سرعة التنزيل وسرعة الرفع وزمن استجابة البينغ والتذبذب في اختبار واحد.
خادم NGINX خفيف الوزن
بصمة الموارد الضئيلة تعني أن OpenSpeedTest يعمل بكفاءة جنبًا إلى جنب مع التطبيقات الأخرى على نفس الخادم الافتراضي الخاص (VPS).
لا مشاركة بيانات مع أطراف ثالثة
جميع بيانات الاختبار تبقى على الخادم الخاص بك — لا توجد نتائج سرعة، أو عناوين IP، أو إحصائيات استخدام يتم إرسالها إلى خدمات خارجية.
تصميم متجاوب
يعمل على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة بواجهة نظيفة خالية من الإعلانات ومطالبات الترقية المميزة.
لماذا تشغّل OpenSpeedTest على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."