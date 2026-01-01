WriteFreely هي منصة نشر نظيفة وبسيطة مصممة خصيصًا لعملية الكتابة. تُكتب المنشورات بلغة Markdown بسيطة، ويبقى المحرر بعيدًا عن طريقك، وتُزيل تجربة القراءة العامة التعليقات والإعلانات وأدوات التتبع — تاركةً الكلمات فقط. يتيح دعم ActivityPub المدمج للمتابعين في Fediverse الاشتراك في مدونتك مباشرةً من Mastodon والخدمات الموحدة الأخرى.

استضافة WriteFreely ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كتاباتك تحت نطاقك الخاص، بعيدًا عن الخلاصات الخوارزمية وإغلاقات المنصات. يستخدم ثنائي Go خفيف الوزن موارد قليلة، ويحتفظ بكل شيء في قاعدة بيانات SQLite واحدة، ويمنحك تحكمًا كاملاً في إعدادات التصدير والمظهر والاتحاد.