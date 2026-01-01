انشر WriteFreely بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تدوين مفتوحة المصدر بسيطة مبنية حول Markdown، كتابة خالية من المشتتات، وتوحيد ActivityPub.
اختر باقة VPS المناسبة لـ WriteFreely
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام WriteFreely
WriteFreely هي منصة نشر نظيفة وبسيطة مصممة خصيصًا لعملية الكتابة. تُكتب المنشورات بلغة Markdown بسيطة، ويبقى المحرر بعيدًا عن طريقك، وتُزيل تجربة القراءة العامة التعليقات والإعلانات وأدوات التتبع — تاركةً الكلمات فقط. يتيح دعم ActivityPub المدمج للمتابعين في Fediverse الاشتراك في مدونتك مباشرةً من Mastodon والخدمات الموحدة الأخرى.
استضافة WriteFreely ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كتاباتك تحت نطاقك الخاص، بعيدًا عن الخلاصات الخوارزمية وإغلاقات المنصات. يستخدم ثنائي Go خفيف الوزن موارد قليلة، ويحتفظ بكل شيء في قاعدة بيانات SQLite واحدة، ويمنحك تحكمًا كاملاً في إعدادات التصدير والمظهر والاتحاد.
الميزات الرئيسية لـ WriteFreely
محرر يعتمد على Markdown
اكتب بـ Markdown عادي باستخدام محرر خالٍ من المشتتات يحفظ المسودات تلقائيًا ويبقى بعيدًا عن طريقك بينما تركز على الكلمات.
اتحاد ActivityPub
يمكن للمتابعين على Mastodon وخدمات Fediverse الأخرى الاشتراك في مدونتك مباشرةً، مما يصل إلى القراء دون عوائق الخلاصات الخوارزمية.
تجربة قراءة نظيفة
المنشورات العامة كتظهر بتصميم طباعي، خالي من الإعلانات وبلا تتبع — القراء كيشوفو كتابتك كيفما كتبتيها.
سمات مخصصة و CSS
اختر من السمات المضمنة أو أضف CSS مخصصًا لتخصيص مدونتك دون لمس القوالب أو إعادة بناء الملف الثنائي.
المسودات والجدولة
احفظ المسودات الخاصة إلى أجل غير مسمى، ثم قم بجدولة أو نشر المشاركات عندما تكون جاهزًا — لا توجد مكونات إضافية لنظام إدارة المحتوى (CMS) تابعة لجهات خارجية مطلوبة.
خفيف الوزن ومحمول
ثنائي Go واحد مدعوم بقاعدة بيانات SQLite يعني أن مدونتك بأكملها تتسع في حجم صغير جدًا وتنتقل بين المضيفين بنسخة ملف واحدة.
لماذا تشغّل WriteFreely على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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