انشر Jitsi Meet بنقرة واحدة.
منصة مؤتمرات فيديو مستضافة ذاتيًا مع مشاركة الشاشة، وتشفير شامل، وبدون رسوم لكل مشارك — بديل لـ Zoom.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Jitsi Meet
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Jitsi Meet
Jitsi Meet هو نظام أساسي مجاني ومفتوح المصدر لعقد مؤتمرات الفيديو يعمل بالكامل في المتصفح باستخدام WebRTC، ولا يتطلب أي مكونات إضافية أو تطبيقات أو حسابات للمشاركين. تم تطوير Jitsi Meet بواسطة الفريق الذي يقف وراء خدمة meet.jit.si العامة الشهيرة وتستخدمه 8x8 في منصتها السحابية التجارية، ويدعم Jitsi Meet فيديو عالي الدقة، ومشاركة الشاشة، والتشفير من طرف إلى طرف، والتسجيل، والبث المباشر إلى YouTube، ورفع الأيدي، والاستطلاعات، وغرف الاستراحة، والترجمة الفورية خارج الصندوق.
تتيح استضافة Jitsi Meet ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) للمؤسسات والمجتمعات دقائق اجتماع غير محدودة لعدد غير محدود من المشاركين، مع توجيه كل تدفق صوت وفيديو عبر البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من المرور عبر خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية قد تغير الأسعار، أو تحد من النطاق الترددي، أو تحلل بيانات تعريف الاجتماع.
الميزات الرئيسية لـ Jitsi Meet
مكالمات الفيديو عبر المتصفح فقط
ينضم المشاركون من أي متصفح حديث دون الحاجة لتثبيت برامج أو إضافات أو إنشاء حسابات — ما عليك سوى مشاركة رابط URL وتبدأ المؤتمرات على الفور.
مشاركة الشاشة والتسجيل
مشاركة التطبيقات أو علامات تبويب المتصفح أو الشاشات بأكملها أثناء المكالمات، مع إمكانية التسجيل الاختياري أثناء الاجتماع والبث المباشر إلى يوتيوب أو نقاط نهاية RTMP أخرى.
التشفير الشامل
تبقي خاصية التشفير التام بين الطرفين (E2EE) الاختيارية للمكالمات الفردية واجتماعات المجموعات الصغيرة تدفقات الصوت والفيديو مشفرة من المرسل إلى المستلم حتى من الخادم نفسه.
غرف فرعية واستطلاعات الرأي
قسّم الاجتماعات الكبيرة إلى مجموعات فرعية أصغر للمناقشة، أجرِ استطلاعات رأي مباشرة، ارفع الأيدي، واستخدم ردود الفعل لديناميكيات مؤتمر تفاعلية.
التعليقات التوضيحية المباشرة والاتصال الهاتفي
التكامل الاختياري مع Jigasi للاتصال الهاتفي عبر SIP والتعليقات المباشرة يجعل الاجتماعات متاحة للمتصلين عبر الهاتف والمشاركين الذين يحتاجون إلى نصوص مكتوبة.
لا يوجد تسعير لكل مقعد
استضف اجتماعات غير محدودة مع عدد غير محدود من المشاركين على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا توجد رسوم لكل مشارك، ولا قيود على وقت الاجتماع، ولا مطالبات بالترقية.
لماذا تشغّل Jitsi Meet على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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