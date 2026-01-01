Jitsi Meet هو نظام أساسي مجاني ومفتوح المصدر لعقد مؤتمرات الفيديو يعمل بالكامل في المتصفح باستخدام WebRTC، ولا يتطلب أي مكونات إضافية أو تطبيقات أو حسابات للمشاركين. تم تطوير Jitsi Meet بواسطة الفريق الذي يقف وراء خدمة meet.jit.si العامة الشهيرة وتستخدمه 8x8 في منصتها السحابية التجارية، ويدعم Jitsi Meet فيديو عالي الدقة، ومشاركة الشاشة، والتشفير من طرف إلى طرف، والتسجيل، والبث المباشر إلى YouTube، ورفع الأيدي، والاستطلاعات، وغرف الاستراحة، والترجمة الفورية خارج الصندوق.

تتيح استضافة Jitsi Meet ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) للمؤسسات والمجتمعات دقائق اجتماع غير محدودة لعدد غير محدود من المشاركين، مع توجيه كل تدفق صوت وفيديو عبر البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من المرور عبر خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية قد تغير الأسعار، أو تحد من النطاق الترددي، أو تحلل بيانات تعريف الاجتماع.