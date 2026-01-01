نشر Plex بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم الوسائط ذاتي الاستضافة الأكثر شعبية في العالم لبث الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والصور إلى أي جهاز.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Plex
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Plex
يحول Plex مجموعتك الإعلامية الشخصية إلى خدمة بث مصقولة تنافس Netflix أو Spotify. يقوم تلقائيًا بجلب ملصقات الأفلام والأوصاف وتفاصيل الممثلين والتقييمات لأفلامك وبرامجك التلفزيونية وموسيقاك — محولًا الملفات الخام إلى مكتبة منظمة بشكل جميل يمكن الوصول إليها من أي جهاز أو موقع.
استضافة Plex ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك توفرًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الاعتماد على استقرار اتصال الإنترنت المنزلي، ووحدة معالجة مركزية مخصصة لتحويل سلس لتدفقات متعددة متزامنة، وعرض نطاق تحميل على مستوى المؤسسات بحيث لا يحدث تخزين مؤقت أبدًا عند الوصول عن بُعد — حتى مع محتوى 4K.
الميزات الرئيسية لـ Plex
الدعم الشامل للأجهزة
تطبيقات أصلية لأجهزة iOS، وأندرويد، وروكو، وأبل تي في، وفاير تي في، وأجهزة التلفزيون الذكية، ووحدات تحكم الألعاب، ومتصفحات الويب تضمن أن مكتبتك يمكن الوصول إليها من كل شاشة تمتلكها.
بيانات تعريفية أوتوماتيكية
يقوم Plex بجلب صور الملصقات والتقييمات ومعلومات الممثلين والأوصاف تلقائيًا من TMDb و TVDb و MusicBrainz، محولًا الملفات الخام إلى مجموعة مفهرسة باحترافية.
تحويل الترميز بالمعدات
يعمل تسريع Intel Quick Sync و NVIDIA NVENC و AMD AMF على تحويل الفيديو في الوقت الفعلي بحيث يمكن لأي جهاز تشغيل أي تنسيق دون تخزين مؤقت أو فقدان للجودة.
تلفزيون مباشر و DVR
قم بإقران Plex بموالف متوافق لتسجيل البث التلفزيوني المجاني، مما ينشئ جهاز DVR شخصيًا يحل محل الكابل بقنوات محلية مجانية ومشاهدة متأخرة.
حسابات المستخدمين المدارة
أنشئ ملفات تعريف منفصلة لكل فرد من أفراد العائلة مع سجل مشاهدة فردي، وأدوات الرقابة الأبوية، وفلاتر تصنيف المحتوى — تتم إدارتها جميعًا من لوحة تحكم واحدة.
لماذا تشغّل Plex على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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