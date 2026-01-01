نشر Eclipse Kura بنقرة واحدة.
إطار عمل حافة إنترنت الأشياء مفتوح المصدر، مبني على Java/OSGi، مخصص للبوابات الميدانية مع إمكانية اتصال مدمجة ببروتوكولات Modbus و OPC-UA و BACnet و MQTT.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Eclipse Kura
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Eclipse Kura
إكليبس كورا هو إطار عمل قائم على Java و OSGi يحول جهاز Linux إلى بوابة حافة إنترنت الأشياء (IoT) مُدارة. إنه يجرّد العمل منخفض المستوى لاستقصاء البروتوكولات الصناعية، وتوحيد حمولات البيانات، وتخزين البيانات غير المتصلة مؤقتًا، ونشر القياس عن بعد إلى وسيط سحابي، حتى يتمكن المدمجون من التركيز على توصيل الأصول وكتابة منطق الأعمال بدلاً من الأعمال الأساسية.
يمنح تشغيل كورا على خادم افتراضي خاص (VPS) المدمجين الصناعيين، ومصنعي المعدات الأصلية (OEMs)، ومستشاري إنترنت الأشياء (IoT) بيئة اختبار قابلة للتكرار لتكوينات البوابة قبل شحنها إلى الأجهزة المادية. تكشف وحدة التحكم الإدارية المستندة إلى المتصفح عن كل مخطط سلكي، ومحرك، وموصل سحابي عن بُعد، حتى تتمكن من إنشاء نماذج أولية مقابل وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) ووسطاء MQTT الحقيقيين دون توفير أجهزة حافة مخصصة.
الميزات الرئيسية لـ Eclipse Kura
مشغلات بروتوكولات الحقل
برامج تشغيل مدمجة لـ Modbus TCP/RTU وOPC-UA وBACnet وS7 وCAN bus تتيح لك استقصاء وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) وأجهزة الاستشعار دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية مخصصة.
مخطط سلكي مرئي
اربط برامج التشغيل والأصول والمرشحات وناشري السحابة كمخطط تدفق بيانات مرئي مباشرة في وحدة تحكم الإدارة المستندة إلى المتصفح.
موصلات سحابية
نشر بيانات القياس عن بعد إلى Eclipse Hono، AWS IoT، Azure IoT Hub، أو أي وسيط MQTT مع التخزين المؤقت دون اتصال والتسليم بنظام التخزين وإعادة التوجيه.
OSGi وقت التشغيل
نشر فوري للحزم الموقعة وحزم برامج التشغيل عبر الأثير لتوسيع سلوك البوابة دون إعادة تشغيل الإطار.
تنسيق الحاويات
إدارة حاويات عبء العمل على البوابة من نفس واجهة المستخدم الإدارية، مزج تنسيق الحافة مع تدفقات بيانات Kura التقليدية.
الإدارة عن بعد
قم بتكوين كل لقطة، ومحرك، وسياسة أمان من وحدة تحكم الويب بحيث يمكن إعادة تكوين أسطول من البوابات من مكان واحد.
لماذا تشغّل Eclipse Kura على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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