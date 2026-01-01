Outline هي قاعدة معرفة سريعة وتعاونية مصممة للفرق التي تقدر التصميم الجميل والتحرير السلس في الوقت الفعلي. بنيت حول محرر Markdown مع أوامر الشرطة المائلة، وتسلسلات المستندات المتداخلة، والتنظيم القائم على المجموعات، فهي توفر لفرق الهندسة والمنتجات والعمليات مساحة عمل منظمة للتوثيق تكون عملية وجذابة بصريًا. سجل الإصدارات، والأذونات الدقيقة، ودعم موفري SSO المتعددين يجعلها مناسبة للمؤسسات من أي حجم.

استضافة Outline ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك تعني عدم وجود قيود على التسعير لكل مستخدم — عدد غير محدود من أعضاء الفريق بتكلفة بنية تحتية ثابتة. تبقى وثائقك وملكيتك الفكرية تحت سيطرتك دون وصول طرف ثالث إلى البيانات، بينما يعمل PostgreSQL وRedis محليًا لتحقيق الأداء الأمثل دون الاعتماد على خدمات خارجية.