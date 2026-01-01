نشر Outline بنقرة واحدة.
قاعدة معرفية وويكي حديثة مفتوحة المصدر مع تعاون فوري، وبحث قوي، وتحرير Markdown أنيق للفرق.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Outline
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Outline
Outline هي قاعدة معرفة سريعة وتعاونية مصممة للفرق التي تقدر التصميم الجميل والتحرير السلس في الوقت الفعلي. بنيت حول محرر Markdown مع أوامر الشرطة المائلة، وتسلسلات المستندات المتداخلة، والتنظيم القائم على المجموعات، فهي توفر لفرق الهندسة والمنتجات والعمليات مساحة عمل منظمة للتوثيق تكون عملية وجذابة بصريًا. سجل الإصدارات، والأذونات الدقيقة، ودعم موفري SSO المتعددين يجعلها مناسبة للمؤسسات من أي حجم.
استضافة Outline ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك تعني عدم وجود قيود على التسعير لكل مستخدم — عدد غير محدود من أعضاء الفريق بتكلفة بنية تحتية ثابتة. تبقى وثائقك وملكيتك الفكرية تحت سيطرتك دون وصول طرف ثالث إلى البيانات، بينما يعمل PostgreSQL وRedis محليًا لتحقيق الأداء الأمثل دون الاعتماد على خدمات خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Outline
التعاون في الوقت الفعلي
يمكن لأعضاء فريق متعددين تعديل نفس المستند في وقت واحد مع التعليقات والاقتراحات المضمنة، مما يجعل دورات توثيق العمل والمراجعة سلسة.
بحث نصي كامل قوي
ابحث فورًا عبر جميع المستندات والمجموعات، مع نتائج مرتبة حسب الصلة بحيث تظهر المعلومات الصحيحة في ثوانٍ بدلاً من دقائق من التصفح.
مصادقة مرنة
يتكامل مع Google وSlack وAzure AD وGitHub وموفري OIDC المخصصين، مما يتيح للفرق تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الموجودة دون الحاجة إلى إدارة حسابات منفصلة.
سجل الإصدار
يتم تتبع كل تغيير في المستند مع عرض الفروقات والاستعادة الكاملة، مما يمنح الفرق شبكة أمان للتعديلات العرضية وسجل تدقيق للامتثال.
تنظيم المجموعة
نظّم المستندات في تسلسلات هرمية متداخلة ومجموعات مع ضوابط مشاركة دقيقة عامة أو خاصة بالفريق أو خاصة تتناسب مع أي هيكل فريق.
لماذا تشغّل Outline على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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