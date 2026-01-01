انشر YaCy بنقرة واحدة.
محرك بحث ويب ذاتي الاستضافة، يعمل بتقنية نظير إلى نظير، يقوم بفهرسة الويب والبحث فيه دون الحاجة إلى خوادم مركزية أو تتبع.
اختر باقة VPS المناسبة لـ YaCy
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام YaCy
YaCy هو محرك بحث ويب موزع بالكامل ويعمل بنظام الند للند، ويتم تشغيله بالكامل على الخادم الخاص بك. على عكس جوجل أو بينج، لا توجد سلطة مركزية تتحكم في نتائج البحث — فكل نسخة من YaCy تزحف إلى الويب وتفهرسه بشكل مستقل بينما تتصل بفهرس عالمي مشترك يحتفظ به آلاف من أقران YaCy الآخرين. يتم تجزئة استعلامات البحث قبل مشاركتها مع الأقران، مما يحافظ على خصوصية عمليات البحث بطبيعتها.
استضافة YaCy ذاتيًا تمنحك جهاز بحث خاصًا بدون تتبع، ولا تأثير للإعلانات على التصنيفات، ولا سجلات استعلامات تُرسل إلى أطراف ثالثة. كما يعمل كمحرك بحث للشبكة الداخلية (الإنترانت)، حيث يفهرس موارد HTTP وFTP وSMB على شبكة محلية بدون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.
الميزات الرئيسية لـ YaCy
مؤشر نظير إلى نظير
تنضم كل عقدة YaCy إلى فهرس عالمي موزع، وتشارك الصفحات المفهرسة مع الأقران وتتلقى النتائج في المقابل — لا يلزم وجود خادم مركزي.
زاحف ويب مدمج
جداول زحف قابلة للتكوين وضوابط عمق لفهرسة النطاقات باستمرار والحفاظ على نتائج البحث المحلية الخاصة بك حديثة وذات صلة.
بحث يضع الخصوصية في المقام الأول
يتم تجزئة استعلامات البحث قبل مشاركتها مع شبكة P2P، مما يمنع أي نظير من تحديد ما بحثت عنه.
وضع بحث الإنترانت
فهرسة موارد HTTP و FTP و SMB الداخلية والبحث فيها على شبكة محلية دون تعريض أي بيانات للإنترنت العام.
واجهة برمجة تطبيقات REST قابلة للبرمجة
يمكن الوصول إلى كل وظيفة إدارية عبر نقاط نهاية XML و JSON REST، مما يتيح الأتمتة وتكاملات بوابة البحث المخصصة.
لماذا تشغّل YaCy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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