YaCy هو محرك بحث ويب موزع بالكامل ويعمل بنظام الند للند، ويتم تشغيله بالكامل على الخادم الخاص بك. على عكس جوجل أو بينج، لا توجد سلطة مركزية تتحكم في نتائج البحث — فكل نسخة من YaCy تزحف إلى الويب وتفهرسه بشكل مستقل بينما تتصل بفهرس عالمي مشترك يحتفظ به آلاف من أقران YaCy الآخرين. يتم تجزئة استعلامات البحث قبل مشاركتها مع الأقران، مما يحافظ على خصوصية عمليات البحث بطبيعتها.

استضافة YaCy ذاتيًا تمنحك جهاز بحث خاصًا بدون تتبع، ولا تأثير للإعلانات على التصنيفات، ولا سجلات استعلامات تُرسل إلى أطراف ثالثة. كما يعمل كمحرك بحث للشبكة الداخلية (الإنترانت)، حيث يفهرس موارد HTTP وFTP وSMB على شبكة محلية بدون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.