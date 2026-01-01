انشر SFTPGo بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم نقل ملفات كامل الميزات، مدفوع بالأحداث، يدعم بروتوكولات SFTP و FTP و WebDAV و HTTP، مع واجهة إدارة ويب مدمجة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام SFTPGo
SFTPGo هو خادم نقل ملفات مفتوح المصدر وكامل الميزات، مبني حول بنية تعتمد على الأحداث. يدعم بروتوكولات متعددة من نشر واحد — SFTP، FTPS، WebDAV، و HTTP/HTTPS — بالإضافة إلى العديد من الواجهات الخلفية للتخزين بما في ذلك أنظمة الملفات المحلية، و Amazon S3، و Google Cloud Storage، و Azure Blob Storage. توفر واجهة WebAdmin المدمجة للمسؤولين تحكمًا كاملاً في المستخدمين والمجموعات والحصص وسياسات الوصول، بينما تتيح واجهة WebClient للمستخدمين النهائيين إدارة ملفاتهم الخاصة مباشرة في المتصفح دون الحاجة إلى أي برنامج إضافي.
تتيح لك استضافة SFTPGo ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إبقاء بنية نقل الملفات التحتية تحت سيطرتك. يمكنك تعيين سياسات الاحتفاظ وقواعد الوصول والواجهات الخلفية للتخزين — بدون رسوم لكل مستخدم، وبدون حدود للاستخدام، وبدون مغادرة أي بيانات لبنيتك التحتية.
الميزات الرئيسية لـ SFTPGo
دعم البروتوكولات المتعددة
يتم تقديم SFTP وFTPS وWebDAV وHTTP/HTTPS جميعها من خادم واحد، لذلك يتم دعم العملاء الذين يتصلون بأي بروتوكول قياسي دون الحاجة إلى عمليات نشر إضافية.
إدارة الويب
واجهة WebAdmin كاملة قائمة على المتصفح لإدارة المستخدمين والمجموعات والمجلدات والحصص وقواعد الأحداث دون الحاجة إلى الوصول عبر سطر الأوامر.
أنظمة تخزين خلفية متعددة
اتصل بالتخزين المحلي، Amazon S3، Google Cloud Storage، Azure Blob Storage، أو خوادم SFTP البعيدة وقدمها كشجرة دليل موحدة للمستخدمين.
الأتمتة المدفوعة بالأحداث
تحديد القواعد التي تشغل خطافات الويب، أو إشعارات البريد الإلكتروني، أو البرامج النصية المخصصة عند أحداث الملفات مثل عمليات الرفع، أو التنزيل، أو الحذف.
حصص لكل مستخدم
فرض حدود مستقلة للتخزين وعرض النطاق الترددي لكل مستخدم أو لكل مجلد لمنع أي حساب واحد من استهلاك موارد مفرطة.
المصادقة الثنائية
تضيف المصادقة الثنائية (2FA) القائمة على TOTP لكل من حسابات المسؤول والمستخدم النهائي طبقة حماية حاسمة ضد الوصول غير المصرح به.
لماذا تشغّل SFTPGo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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