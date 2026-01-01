SFTPGo هو خادم نقل ملفات مفتوح المصدر وكامل الميزات، مبني حول بنية تعتمد على الأحداث. يدعم بروتوكولات متعددة من نشر واحد — SFTP، FTPS، WebDAV، و HTTP/HTTPS — بالإضافة إلى العديد من الواجهات الخلفية للتخزين بما في ذلك أنظمة الملفات المحلية، و Amazon S3، و Google Cloud Storage، و Azure Blob Storage. توفر واجهة WebAdmin المدمجة للمسؤولين تحكمًا كاملاً في المستخدمين والمجموعات والحصص وسياسات الوصول، بينما تتيح واجهة WebClient للمستخدمين النهائيين إدارة ملفاتهم الخاصة مباشرة في المتصفح دون الحاجة إلى أي برنامج إضافي.

تتيح لك استضافة SFTPGo ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إبقاء بنية نقل الملفات التحتية تحت سيطرتك. يمكنك تعيين سياسات الاحتفاظ وقواعد الوصول والواجهات الخلفية للتخزين — بدون رسوم لكل مستخدم، وبدون حدود للاستخدام، وبدون مغادرة أي بيانات لبنيتك التحتية.