FMD (العثور على جهازي) هو بديل مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا لخدمة "العثور على جهازي" من Google. يعمل جنبًا إلى جنب مع تطبيق FMD Android: تقوم هواتفك بالإبلاغ عن موقعها المشفر إلى خادمك الخاص، والذي تصل إليه عبر واجهة ويب نظيفة لتحديد موقع جهاز مفقود أو مسروق، أو جعله يرن، أو التقاط صورة، أو قفل الشاشة، أو تشغيل مسح عن بعد. يتم توجيه كل أمر عبر خادمك الخاص، لذلك لا يرى أي طرف ثالث أبدًا مكان أجهزتك.

نظرًا لأنك تستضيفه بنفسك على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، فإن سجلات موقعك وبيانات جهازك لا تغادر أبدًا البنية التحتية التي تتحكم فيها — لا يوجد متطلب لحساب Google ولا يوجد ارتباط بمورد واحد. يحافظ التشفير من طرف إلى طرف على البيانات غير قابلة للقراءة حتى للخادم، مما يمنحك طمأنينة خدمة تتبع الأجهزة التجارية دون التضحية بالخصوصية.