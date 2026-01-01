انشر FMD بنقرة واحدة.
خادم "العثور على جهازي" مستضاف ذاتيًا وصديق للخصوصية لتحديد موقع هواتف Android والأجهزة اللوحية الخاصة بك، وتشغيل رنينها، ومسحها عن بعد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ FMD (Find My Device)
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام FMD (Find My Device)
FMD (العثور على جهازي) هو بديل مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا لخدمة "العثور على جهازي" من Google. يعمل جنبًا إلى جنب مع تطبيق FMD Android: تقوم هواتفك بالإبلاغ عن موقعها المشفر إلى خادمك الخاص، والذي تصل إليه عبر واجهة ويب نظيفة لتحديد موقع جهاز مفقود أو مسروق، أو جعله يرن، أو التقاط صورة، أو قفل الشاشة، أو تشغيل مسح عن بعد. يتم توجيه كل أمر عبر خادمك الخاص، لذلك لا يرى أي طرف ثالث أبدًا مكان أجهزتك.
نظرًا لأنك تستضيفه بنفسك على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، فإن سجلات موقعك وبيانات جهازك لا تغادر أبدًا البنية التحتية التي تتحكم فيها — لا يوجد متطلب لحساب Google ولا يوجد ارتباط بمورد واحد. يحافظ التشفير من طرف إلى طرف على البيانات غير قابلة للقراءة حتى للخادم، مما يمنحك طمأنينة خدمة تتبع الأجهزة التجارية دون التضحية بالخصوصية.
الميزات الرئيسية لـ FMD (Find My Device)
تحديد موقع الأجهزة المفقودة
حدد آخر موقع GPS تم الإبلاغ عنه لأي هاتف أو جهاز لوحي مسجل مباشرة من واجهة الويب، حتى عندما يكون الجهاز بعيد المنال.
أوامر عن بعد
تفعيل رنين عالٍ، أو التقاط صورة، أو قفل الشاشة، أو مسح البيانات عن بُعد لحماية جهاز مفقود أو مسروق.
التشفير الشامل
يتم تشفير بيانات الموقع على الجهاز قبل أن تصل إلى الخادم، لذلك لا أحد — ولا حتى المضيف — يمكنه قراءة مكان وجودك.
تطبيق أندرويد المصاحب
يتكامل مع تطبيق FMD Android مفتوح المصدر للإبلاغ عن الموقع وتلقي الأوامر دون الاعتماد على خدمات Google Play.
لا يوجد حساب جوجل
استبدل خدمة "العثور على جهازي" من جوجل بخدمة تتحكم بها بالكامل، بدون الحاجة إلى حساب سحابي أو قيود من البائع.
لماذا تشغّل FMD (Find My Device) على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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