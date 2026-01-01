نشر Stump بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم للقصص المصورة والمانغا والكتب الإلكترونية مستضاف ذاتيًا، مع دعم OPDS ومزامنة مع قارئات الكتب الإلكترونية وقارئ ويب مدمج.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Stump
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Stump
Stump هو خادم وسائط سريع ومفتوح المصدر للقصص المصورة والمانجا والكتب الإلكترونية، مبني بلغة Rust. يقوم بتنظيم مكتباتك من صيغ EPUB و PDF و CBZ و CBR في واجهة ويب قابلة للتصفح مع قارئ مدمج، ويعرض فهرس OPDS بحيث يمكن لأي قارئ إلكتروني أو تطبيق متوافق بث مجموعتك مباشرة. تحافظ مزامنة Kobo و KoReader على تقدم القراءة متزامنًا عبر الأجهزة دون الحاجة إلى إشارات مرجعية يدوية.
استضافة Stump ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن مكتبتك بأكملها يمكن الوصول إليها من أي جهاز، في أي مكان، دون الحاجة إلى تحميل الملفات إلى خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية. يعمل الخادم المبني بلغة Rust بموارد قليلة، مما يجعله عمليًا حتى على خطط VPS للمبتدئين.
الميزات الرئيسية لـ Stump
دعم EPUB, PDF, CBZ/CBR
اقرأ القصص المصورة، المانجا، ملفات PDF، والكتب الإلكترونية مباشرة في المتصفح باستخدام قارئ مدمج متجاوب ومُحسّن لكل تنسيق.
دعم كتالوج OPDS
اعرض مكتبتك عبر OPDS و OPDS Page Streaming بحيث يمكن لأي تطبيق متوافق — Moon+ Reader, Kybook, Panels — تصفح مجموعتك وبثها.
مزامنة Kobo و KoReader
مزامنة تقدم القراءة والإشارات المرجعية مع أجهزة قراءة Kobo و KoReader تلقائيًا، مما يحافظ على موقعك متسقًا عبر جميع الأجهزة.
تحكم دقيق في الوصول
إدارة حسابات مستخدمين متعددة مع أذونات قائمة على الأدوار، تتحكم في المكتبات التي يمكن لكل مستخدم الوصول إليها وما يمكنهم تعديله.
المجموعات وقوائم القراءة
نظّم السلاسل في مجموعات وقم بتنسيق قوائم قراءة مرتبة لتوجيه القراء عبر الإصدارات متعددة المجلدات أو القصص المتقاطعة.
لماذا تشغّل Stump على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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