انشر واجهة مستخدم الويب yt-dlp بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة ويب أمامية وخادم RPC مستضاف ذاتيًا لـ yt-dlp يقوم بتنزيل الفيديو والصوت من أكثر من 1,000 موقع.
اختر باقة VPS المناسبة لـ yt-dlp Web UI
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام yt-dlp Web UI
واجهة الويب yt-dlp هي واجهة أمامية عالية الأداء للمتصفح وخادم JSON-RPC لبرنامج التنزيل الشهير yt-dlp. إنها تكشف عن القوة الكاملة لـ yt-dlp من خلال واجهة ويب نظيفة حتى تتمكن من وضع التنزيلات في قائمة الانتظار، ومراقبة التقدم في الوقت الفعلي، ومشاهدة البث المباشر القادم، وسحب مقاطع الفيديو من YouTube و Twitch و Vimeo و SoundCloud ومئات المواقع الأخرى المدعومة دون الحاجة إلى لمس سطر الأوامر.
استضافتها ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحررك من برامج التثبيت المكتبية، وملحقات المتصفح التي تتعطل مع كل تغيير في الموقع، وبرامج التنزيل عبر الإنترنت المدعومة بالإعلانات. تهبط الملفات مباشرة على مساحة تخزين الخادم بسرعة نطاق ترددي لمركز البيانات، ويسمح لك خادم RPC بأتمتة البرامج النصية، ويحمي حد قائمة الانتظار المدمج الموارد المشتركة على الجهاز.
الميزات الرئيسية لـ yt-dlp Web UI
مدعوم بواسطة yt-dlp
مبني على yt-dlp، يدعم التنزيلات من يوتيوب، تويتش، فيميو، ساوند كلاود، وأكثر من ألف موقع آخر للفيديو والصوت.
قائمة الانتظار في الوقت الحقيقي
تتبع كل عملية تنزيل نشطة ومعلقة مع التقدم المباشر، والوقت المقدر للوصول، وتحديثات السرعة التي يتم بثها عبر WebSockets.
اختيار الشكل
اختر تنسيقات الفيديو والصوت الدقيقة، واستخرج الصوت فقط، وتجاوز أسماء ملفات الإخراج، أو مرر وسيطات yt-dlp مخصصة آمنة لكل عملية تنزيل.
خادم JSON-RPC
تتيح لك نقطة نهاية RPC القابلة للبرمجة تشغيل التنزيلات من مهام cron أو البرامج النصية أو عملاء الجهات الخارجية دون استخدام واجهة المستخدم.
حدود التزامن
حجم قائمة الانتظار القابل للتعديل يحافظ على التنزيلات المتزامنة تحت السيطرة، حتى لا تستنفد قائمة تشغيل كبيرة النطاق الترددي للخادم الافتراضي الخاص (VPS) أو عمليات الإدخال/الإخراج للقرص (I/O).
مصادقة الرمز
تحمي مصادقة JWT المدمجة واجهة المستخدم الويب ونقاط نهاية RPC خلف اسم مستخدم وكلمة مرور تم إنشاؤهما.
لماذا تشغّل yt-dlp Web UI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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