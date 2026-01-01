واجهة الويب yt-dlp هي واجهة أمامية عالية الأداء للمتصفح وخادم JSON-RPC لبرنامج التنزيل الشهير yt-dlp. إنها تكشف عن القوة الكاملة لـ yt-dlp من خلال واجهة ويب نظيفة حتى تتمكن من وضع التنزيلات في قائمة الانتظار، ومراقبة التقدم في الوقت الفعلي، ومشاهدة البث المباشر القادم، وسحب مقاطع الفيديو من YouTube و Twitch و Vimeo و SoundCloud ومئات المواقع الأخرى المدعومة دون الحاجة إلى لمس سطر الأوامر.

استضافتها ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحررك من برامج التثبيت المكتبية، وملحقات المتصفح التي تتعطل مع كل تغيير في الموقع، وبرامج التنزيل عبر الإنترنت المدعومة بالإعلانات. تهبط الملفات مباشرة على مساحة تخزين الخادم بسرعة نطاق ترددي لمركز البيانات، ويسمح لك خادم RPC بأتمتة البرامج النصية، ويحمي حد قائمة الانتظار المدمج الموارد المشتركة على الجهاز.