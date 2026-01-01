خصم يصل إلى 69% على yt-dlp Web UI

انشر واجهة مستخدم الويب yt-dlp بتثبيت بنقرة واحدة.

واجهة ويب أمامية وخادم RPC مستضاف ذاتيًا لـ yt-dlp يقوم بتنزيل الفيديو والصوت من أكثر من 1,000 موقع.

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نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
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انشر واجهة مستخدم الويب yt-dlp بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
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تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
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KVM 2
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MAD82.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
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MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD217.99
MAD82.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام yt-dlp Web UI

واجهة الويب yt-dlp هي واجهة أمامية عالية الأداء للمتصفح وخادم JSON-RPC لبرنامج التنزيل الشهير yt-dlp. إنها تكشف عن القوة الكاملة لـ yt-dlp من خلال واجهة ويب نظيفة حتى تتمكن من وضع التنزيلات في قائمة الانتظار، ومراقبة التقدم في الوقت الفعلي، ومشاهدة البث المباشر القادم، وسحب مقاطع الفيديو من YouTube و Twitch و Vimeo و SoundCloud ومئات المواقع الأخرى المدعومة دون الحاجة إلى لمس سطر الأوامر.

استضافتها ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحررك من برامج التثبيت المكتبية، وملحقات المتصفح التي تتعطل مع كل تغيير في الموقع، وبرامج التنزيل عبر الإنترنت المدعومة بالإعلانات. تهبط الملفات مباشرة على مساحة تخزين الخادم بسرعة نطاق ترددي لمركز البيانات، ويسمح لك خادم RPC بأتمتة البرامج النصية، ويحمي حد قائمة الانتظار المدمج الموارد المشتركة على الجهاز.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ yt-dlp Web UI

مدعوم بواسطة yt-dlp

مبني على yt-dlp، يدعم التنزيلات من يوتيوب، تويتش، فيميو، ساوند كلاود، وأكثر من ألف موقع آخر للفيديو والصوت.

قائمة الانتظار في الوقت الحقيقي

تتبع كل عملية تنزيل نشطة ومعلقة مع التقدم المباشر، والوقت المقدر للوصول، وتحديثات السرعة التي يتم بثها عبر WebSockets.

اختيار الشكل

اختر تنسيقات الفيديو والصوت الدقيقة، واستخرج الصوت فقط، وتجاوز أسماء ملفات الإخراج، أو مرر وسيطات yt-dlp مخصصة آمنة لكل عملية تنزيل.

خادم JSON-RPC

تتيح لك نقطة نهاية RPC القابلة للبرمجة تشغيل التنزيلات من مهام cron أو البرامج النصية أو عملاء الجهات الخارجية دون استخدام واجهة المستخدم.

حدود التزامن

حجم قائمة الانتظار القابل للتعديل يحافظ على التنزيلات المتزامنة تحت السيطرة، حتى لا تستنفد قائمة تشغيل كبيرة النطاق الترددي للخادم الافتراضي الخاص (VPS) أو عمليات الإدخال/الإخراج للقرص (I/O).

مصادقة الرمز

تحمي مصادقة JWT المدمجة واجهة المستخدم الويب ونقاط نهاية RPC خلف اسم مستخدم وكلمة مرور تم إنشاؤهما.

لماذا تشغّل yt-dlp Web UI على Hostinger؟

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شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

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احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

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شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

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