انشر Zenfeed بتثبيت بنقرة واحدة.
مركز RSS مدعوم بالذكاء الاصطناعي يلخص ويبحث دلاليًا ويوجه خلاصاتك إلى تنبيهات وإيجازات قابلة للتنفيذ.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Zenfeed
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Zenfeed
Zenfeed هو مركز معلومات ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر يجمع بين قارئ RSS كلاسيكي وسكرتير LLM شخصي. بدلاً من الغرق في خلاصات البيانات الأولية، يمر كل مقال عبر مسار عمل قابل للتكوين يلخص المحتوى، ويصنفه باستخدام مطالبات مخصصة، ويدمجه في فهرس دلالي يمكنك الاستعلام عنه باللغة الطبيعية. تحول قواعد التتبع المواضيع العشوائية إلى مهام متكررة تقدم إحاطات مجدولة، أو ملخصات مراقبة، أو إشعارات webhook عند ظهور محتوى مطابق.
تتيح لك استضافة Zenfeed ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بقائمة اشتراكاتك، وسجل القراءة، ومفتاح LLM API الخاص بك على بنية تحتية تتحكم فيها. يجمع القالب بين واجهة المستخدم الويب، ومحرك zenfeed مع تخزين دائم، ونسخة خاصة من RSSHub حتى تتمكن من الاشتراك في آلاف المصادر التي لا توفر خلاصات RSS أصلية.
الميزات الرئيسية لـ Zenfeed
ملخصات الـAI
يتم تمرير كل مقال عبر نموذج لغوي كبير (LLM) ينتج ملخصًا موجزًا حتى تتمكن من مسح عشرات المصادر في دقائق بدلاً من ساعات.
البحث الدلالي
فهرس التضمين يتيح لك الاستعلام عن سجل قراءتك باللغة الطبيعية وعرض القصص ذات الصلة عبر الموجزات والوقت.
إحاطات مجدولة
قم بتكوين مهام متكررة تقوم بتجميع ملخصات يومية أو أسبوعية لأهم المستجدات وتسليمها عبر البريد الإلكتروني أو الويب هوك.
رصد المواضيع
تحديد قواعد التتبع باستخدام مطالبات مخصصة تُطلق إشعارات كلما تطابقت مقالات جديدة مع موضوع أو شركة أو كلمة مفتاحية.
RSSHub مجمع
مثيل RSSHub مدمج يحول آلاف المواقع التي لا تحتوي على خلاصات أصلية إلى اشتراكات يمكنك تمريرها عبر مسار عمل الذكاء الاصطناعي.
فتح خادم MCP
يعمل كخادم لبروتوكول سياق النموذج بحيث يمكن لعملاء الذكاء الاصطناعي مثل Cherry Studio الدردشة مباشرة مع مكتبة خلاصاتك الشخصية.
لماذا تشغّل Zenfeed على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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