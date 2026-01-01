Atomic Server هو نظام إدارة محتوى (CMS) مفتوح المصدر بدون واجهة أمامية وقاعدة بيانات رسوم بيانية مبني على بيانات Atomic، وهي مجموعة فرعية صارمة من RDF تمنح كل جزء من المحتوى مخططًا مُحدد النوع وعنوان URL ثابتًا. على عكس أنظمة إدارة المحتوى التقليدية التي تخزن كتلًا غير شفافة، يخزن Atomic Server بيانات منظمة ومترابطة يمكن الاستعلام عنها والتحقق منها ومزامنتها في الوقت الفعلي عبر العملاء.

استضافة Atomic Server ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الرسم البياني المعرفي والمستندات والجداول الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة، بدون قيود المورد أو رسوم لكل مستخدم. تقوم WebSockets المدمجة ببث التحديثات المباشرة إلى كل عميل متصل، مما يجعله أساسًا قويًا للأدوات التعاونية، والويكيات الداخلية، والتطبيقات المخصصة التي تحتاج إلى واجهة خلفية منظمة وفي الوقت الفعلي.