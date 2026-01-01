انشر خادم Atomic بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى بلا واجهة مفتوح المصدر وفي الوقت الفعلي وقاعدة بيانات رسوم بيانية لقواعد المعرفة التعاونية والمحتوى المنظم.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Atomic Server
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Atomic Server
Atomic Server هو نظام إدارة محتوى (CMS) مفتوح المصدر بدون واجهة أمامية وقاعدة بيانات رسوم بيانية مبني على بيانات Atomic، وهي مجموعة فرعية صارمة من RDF تمنح كل جزء من المحتوى مخططًا مُحدد النوع وعنوان URL ثابتًا. على عكس أنظمة إدارة المحتوى التقليدية التي تخزن كتلًا غير شفافة، يخزن Atomic Server بيانات منظمة ومترابطة يمكن الاستعلام عنها والتحقق منها ومزامنتها في الوقت الفعلي عبر العملاء.
استضافة Atomic Server ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الرسم البياني المعرفي والمستندات والجداول الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة، بدون قيود المورد أو رسوم لكل مستخدم. تقوم WebSockets المدمجة ببث التحديثات المباشرة إلى كل عميل متصل، مما يجعله أساسًا قويًا للأدوات التعاونية، والويكيات الداخلية، والتطبيقات المخصصة التي تحتاج إلى واجهة خلفية منظمة وفي الوقت الفعلي.
الميزات الرئيسية لـ Atomic Server
المزامنة في الوقت الفعلي
تقوم WebSockets المدمجة بدفع التغييرات إلى كل عميل متصل على الفور، لذا فإن التحرير التعاوني ولوحات المعلومات المباشرة تعمل دون الحاجة إلى بنية تحتية إضافية.
رسم بياني معرفي مُصنّف
لكل مورد مخطط (schema) وعنوان URL فريد يعتمد على البيانات الذرية (Atomic Data)، مما يمنح المحتوى الخاص بك التحقق من الصحة، والربط، وإمكانية الاستعلام التي لا يمكن لمخازن المستندات المسطحة (flat document stores) مضاهاتها.
محرر جداول قوي
تحرير السجلات المنظمة في واجهة مستخدم شبيهة بجدول البيانات مع أعمدة مكتوبة، ومراجع، وتحقق — واجهة مألوفة للمساهمين غير التقنيين.
البحث في النص الكامل
يفهرس البحث المتكامل عن النص الكامل كل مورد تلقائيًا، مما يجعل قواعد المعرفة الكبيرة قابلة للبحث فورًا دون الحاجة إلى تكوين محرك منفصل.
JS, React, Svelte SDKs
تتيح مكتبات العميل الرسمية للمطورين إنشاء واجهات أمامية وتطبيقات مخصصة تقرأ وتكتب وتشترك في التغييرات المباشرة من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) مكتوبة.
لماذا تشغّل Atomic Server على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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