انشر Mealie بنقرة واحدة.
مدير وصفات ذاتي الاستضافة يستورد الوصفات من أي رابط URL ويحولها إلى خطط وجبات أسبوعية مع قوائم تسوق.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Mealie
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Mealie
Mealie هو مدير وصفات مستضاف ذاتيًا يستورد الوصفات من أي موقع ويب بنقرة واحدة، ويزيل الإعلانات والفوضى لتخزين وصفات نظيفة وقابلة للبحث بشكل دائم على الخادم الخاص بك. ينظم الوصفات حسب العلامة والمطبخ، ويضبط أحجام الوجبات تلقائيًا، ويعرض المعلومات الغذائية — كل ذلك في وضع طهي مناسب للجوال.
استضافة Mealie ذاتيًا تعني أن مجموعة وصفاتك تنجو من إغلاق المواقع وتغيرات المنصات، ويمكن لجميع أفراد الأسرة المشتركين الوصول إلى نفس المكتبة، وأن تخطيط الوجبات الأسبوعي يولد قوائم تسوق موحدة دون أي رسوم اشتراك.
الميزات الرئيسية لـ Mealie
استيراد بنقرة واحدة
الصق أي رابط وصفة طعام وسيقوم Mealie تلقائيًا باستخراج المكونات والتعليمات، مما يوفر ساعات من النسخ اليدوي.
تقويم تخطيط الوجبات
اسحب الوصفات إلى تقويم أسبوعي وقم بإنشاء قائمة تسوق مجمعة لجميع الوجبات المخطط لها بنقرة واحدة.
تعديل حجم الوصفة
اضبط أحجام الحصص وجميع كميات المكونات تُعاد حسابها فورًا — لا حاجة لحساب يدوي.
المشاركة المنزلية
يتيح دعم المستخدمين المتعددين لكل فرد من أفراد العائلة تصفح نفس مكتبة الوصفات والمساهمة في خطة الوجبات.
تخزين دائم
الوصفات المخزنة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تظل متاحة حتى عندما تتغير المواقع الأصلية، أو تزيل المحتوى، أو تصبح غير متصلة بالإنترنت.
لماذا تشغّل Mealie على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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