Mealie هو مدير وصفات مستضاف ذاتيًا يستورد الوصفات من أي موقع ويب بنقرة واحدة، ويزيل الإعلانات والفوضى لتخزين وصفات نظيفة وقابلة للبحث بشكل دائم على الخادم الخاص بك. ينظم الوصفات حسب العلامة والمطبخ، ويضبط أحجام الوجبات تلقائيًا، ويعرض المعلومات الغذائية — كل ذلك في وضع طهي مناسب للجوال.

استضافة Mealie ذاتيًا تعني أن مجموعة وصفاتك تنجو من إغلاق المواقع وتغيرات المنصات، ويمكن لجميع أفراد الأسرة المشتركين الوصول إلى نفس المكتبة، وأن تخطيط الوجبات الأسبوعي يولد قوائم تسوق موحدة دون أي رسوم اشتراك.