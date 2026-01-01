Cheshire Cat AI هو إطار عمل مفتوح المصدر لبناء وكلاء AI جاهزين للإنتاج كخدمة مصغرة. بدلاً من تجميع مكتبات منفصلة للذاكرة والأدوات والنماذج الحوارية، يقدم Cat بيئة تشغيل تعتمد على API أولاً مع متجر Qdrant متجه مدمج، ونظام إضافات، وخطافات أحداث، واستدعاء الوظائف — بحيث يمكن للوكيل نفسه تشغيل روبوت محادثة، أو أداة داخلية، أو مساعد موجه للعملاء من واجهة خلفية واحدة.

الإطار لا يعتمد على نموذج معين ويعمل مع أي LLM ومُضمّن متوافق مع LangChain، بما في ذلك OpenAI وAnthropic وOllama والنماذج المستضافة ذاتيًا. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي سجل المحادثات، والتضمينات، ورمز الإضافات تحت سيطرتك الكاملة، مع دعم متعدد المستخدمين وأذونات دقيقة لعمليات النشر الجماعية.