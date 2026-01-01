انشر Cheshire Cat AI بتنصيب بنقرة واحدة.
إطار عمل وكيل ذكاء اصطناعي جاهز للإنتاج مع RAG مدمج ومكونات إضافية ووظيفة استدعاء الدوال لأي مزود LLM.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Cheshire Cat AI
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Cheshire Cat AI
Cheshire Cat AI هو إطار عمل مفتوح المصدر لبناء وكلاء AI جاهزين للإنتاج كخدمة مصغرة. بدلاً من تجميع مكتبات منفصلة للذاكرة والأدوات والنماذج الحوارية، يقدم Cat بيئة تشغيل تعتمد على API أولاً مع متجر Qdrant متجه مدمج، ونظام إضافات، وخطافات أحداث، واستدعاء الوظائف — بحيث يمكن للوكيل نفسه تشغيل روبوت محادثة، أو أداة داخلية، أو مساعد موجه للعملاء من واجهة خلفية واحدة.
الإطار لا يعتمد على نموذج معين ويعمل مع أي LLM ومُضمّن متوافق مع LangChain، بما في ذلك OpenAI وAnthropic وOllama والنماذج المستضافة ذاتيًا. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي سجل المحادثات، والتضمينات، ورمز الإضافات تحت سيطرتك الكاملة، مع دعم متعدد المستخدمين وأذونات دقيقة لعمليات النشر الجماعية.
الميزات الرئيسية لـ Cheshire Cat AI
RAG مدمجة
ذاكرة Qdrant المتجهية المدمجة تستوعب المستندات وتستدعي السياق ذي الصلة تلقائيًا، حتى يجيب الوكلاء من بياناتك بدلاً من المعرفة النموذجية العامة.
نظام المكونات الإضافية
ضع إضافات بايثون في لوحة الإدارة لإضافة أدوات، وخطافات، ونماذج محادثة دون تشعيب النواة الأساسية — قم بتوسيع السلوك أثناء التشغيل بدلاً من إعادة بناء الصورة.
أي مزود LLM
التبديل بين OpenAI و Anthropic و Ollama ونماذج أخرى متوافقة مع LangChain من واجهة المستخدم الإدارية لتحقيق التوازن بين التكلفة وزمن الوصول وموقع البيانات لكل حالة استخدام.
واجهة برمجة تطبيقات REST و WebSocket
ادمج الوكيل في أي واجهة أمامية عبر واجهة برمجة تطبيقات REST قابلة للتخصيص أو الدردشة عبر WebSocket، مع مفاتيح API منفصلة لكل وسيلة نقل للتحكم الدقيق في الوصول.
نماذج المحادثة
تحديد نماذج مدعومة بـ Pydantic توجه المحادثات متعددة الخطوات مثل الحجوزات أو الطلبات، مما يتيح للوكيل جمع بيانات منظمة مع الحفاظ على طبيعية الحوار.
لماذا تشغّل Cheshire Cat AI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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