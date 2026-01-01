خصم يصل إلى 69% على Cheshire Cat AI

انشر Cheshire Cat AI بتنصيب بنقرة واحدة.

إطار عمل وكيل ذكاء اصطناعي جاهز للإنتاج مع RAG مدمج ومكونات إضافية ووظيفة استدعاء الدوال لأي مزود LLM.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD 62.99 /الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Cheshire Cat AI بتنصيب بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Cheshire Cat AI

خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 103.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 124.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 248.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 455.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 103.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 124.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 248.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 455.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Cheshire Cat AI

Cheshire Cat AI هو إطار عمل مفتوح المصدر لبناء وكلاء AI جاهزين للإنتاج كخدمة مصغرة. بدلاً من تجميع مكتبات منفصلة للذاكرة والأدوات والنماذج الحوارية، يقدم Cat بيئة تشغيل تعتمد على API أولاً مع متجر Qdrant متجه مدمج، ونظام إضافات، وخطافات أحداث، واستدعاء الوظائف — بحيث يمكن للوكيل نفسه تشغيل روبوت محادثة، أو أداة داخلية، أو مساعد موجه للعملاء من واجهة خلفية واحدة.

الإطار لا يعتمد على نموذج معين ويعمل مع أي LLM ومُضمّن متوافق مع LangChain، بما في ذلك OpenAI وAnthropic وOllama والنماذج المستضافة ذاتيًا. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي سجل المحادثات، والتضمينات، ورمز الإضافات تحت سيطرتك الكاملة، مع دعم متعدد المستخدمين وأذونات دقيقة لعمليات النشر الجماعية.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Cheshire Cat AI

RAG مدمجة

ذاكرة Qdrant المتجهية المدمجة تستوعب المستندات وتستدعي السياق ذي الصلة تلقائيًا، حتى يجيب الوكلاء من بياناتك بدلاً من المعرفة النموذجية العامة.

نظام المكونات الإضافية

ضع إضافات بايثون في لوحة الإدارة لإضافة أدوات، وخطافات، ونماذج محادثة دون تشعيب النواة الأساسية — قم بتوسيع السلوك أثناء التشغيل بدلاً من إعادة بناء الصورة.

أي مزود LLM

التبديل بين OpenAI و Anthropic و Ollama ونماذج أخرى متوافقة مع LangChain من واجهة المستخدم الإدارية لتحقيق التوازن بين التكلفة وزمن الوصول وموقع البيانات لكل حالة استخدام.

واجهة برمجة تطبيقات REST و WebSocket

ادمج الوكيل في أي واجهة أمامية عبر واجهة برمجة تطبيقات REST قابلة للتخصيص أو الدردشة عبر WebSocket، مع مفاتيح API منفصلة لكل وسيلة نقل للتحكم الدقيق في الوصول.

نماذج المحادثة

تحديد نماذج مدعومة بـ Pydantic توجه المحادثات متعددة الخطوات مثل الحجوزات أو الطلبات، مما يتيح للوكيل جمع بيانات منظمة مع الحفاظ على طبيعية الحوار.

لماذا تشغّل Cheshire Cat AI على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

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استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك

Gad Iradufasha
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"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."

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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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