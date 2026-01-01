انشر Judge0 CE بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة برمجة تطبيقات لتنفيذ التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر تقوم بتجميع وتشغيل الإرسالات بأكثر من 60 لغة برمجة داخل بيئة معزولة (sandbox).
اختر باقة VPS المناسبة لـ Judge0 CE
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Judge0 CE
Judge0 CE هو نظام تحكيم عبر الإنترنت مفتوح المصدر يوفر واجهة برمجة تطبيقات HTTP JSON بسيطة لتجميع وتنفيذ الشيفرة المصدرية عبر أكثر من 60 لغة برمجة، بما في ذلك C و C++ و Java و Python و JavaScript و Go و Rust و Ruby. يتم تجميع كل إرسال وتشغيله داخل بيئة معزولة تمامًا ومحدودة الموارد (sandbox) باستخدام مساحات أسماء نواة Linux ومجموعات التحكم (cgroups)، مما يمنع العمليات الجامحة أو استنزاف الذاكرة أو تجاوزات نظام الملفات.
تتيح لك استضافة Judge0 ذاتيًا بناء منصات لتقييم الأكواد، أو محكمي البرمجة التنافسية، أو أدوات تعليمية دون الاعتماد على خدمات تنفيذ خارجية. أنت تمتلك واجهة برمجة التطبيقات، وتتحكم في حدود المعدل، وتحتفظ بجميع بيانات الإرسال على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). إصدار CE مجاني ومرخص بموجب ترخيص MIT، وبدون رسوم لكل عملية تنفيذ بغض النظر عن الحجم.
الميزات الرئيسية لـ Judge0 CE
دعم أكثر من 60 لغة
نفّذ الطلبات بلغات C، C++، Java، Python، JavaScript، Go، Rust، Ruby، وعشرات غيرها — يتم التعامل معها جميعًا بواسطة نقطة نهاية API موحدة واحدة.
تنفيذ صندوق الرمل المعزول
تعمل كل عملية إرسال في بيئة معزولة على مستوى النواة (kernel-level sandbox) مع قيود صارمة على وقت وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والعمليات، مما يمنع التداخل بين عمليات التنفيذ المتزامنة.
واجهة برمجة تطبيقات HTTP JSON بسيطة
أنشئ إرسالاً باستخدام الكود المصدري ومعرف اللغة عبر طلب POST واحد واستعلم أو انتظر بشكل متزامن للحكم، والمخرجات، وإحصائيات وقت التشغيل.
المصادقة والتفويض
حماية واجهة برمجة التطبيقات (API) باستخدام رؤوس رموز المصادقة والتفويض القابلة للتكوين، مما يسمح بالوصول المتحكم فيه للعملاء الموثوق بهم فقط.
مجمع عمال غير متزامن
تقوم عملية عامل منفصلة بتفريغ قائمة انتظار التنفيذ من Redis، وبالتالي يظل خادم API مستجيبًا تحت أحمال الإرسال العالية.
تحديد المعدل المدمج
يمكن تهيئة تحديد معدل لكل عميل لمنع متصل واحد من استنزاف مجمع التنفيذ في بيئة نشر مشتركة.
لماذا تشغّل Judge0 CE على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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