BugSink هي منصة ذاتية الاستضافة لتتبع الأخطاء تلتقط وتجمع وتظهر استثناءات التطبيقات عبر خدماتك في الوقت الفعلي. تم بناؤها باستخدام Django و Python، وتوفر تتبعات المكدس (stack traces)، وسياق الخطأ، وإزالة التكرار التي تحتاجها فرق التطوير لتشخيص المشكلات وحلها بسرعة — دون إرسال معلومات تصحيح الأخطاء الحساسة إلى خدمة طرف ثالث.

الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تلغي تسعير حجم الخطأ الواحد، وتزيل مخاوف إقامة البيانات للصناعات الخاضعة للتنظيم، وتتيح لك دمج تتبع الأخطاء مباشرة مع بنيتك التحتية الحالية. يقرن هذا النشر BugSink مع MySQL لتخزين الأخطاء بشكل دائم وينشئ مستخدمًا إداريًا تلقائيًا عند التشغيل الأول.