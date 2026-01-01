انشر BugSink بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تتبع الأخطاء ذاتية الاستضافة لمراقبة استثناءات التطبيقات مع تحكم كامل في بيانات التصحيح الحساسة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ BugSink
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام BugSink
BugSink هي منصة ذاتية الاستضافة لتتبع الأخطاء تلتقط وتجمع وتظهر استثناءات التطبيقات عبر خدماتك في الوقت الفعلي. تم بناؤها باستخدام Django و Python، وتوفر تتبعات المكدس (stack traces)، وسياق الخطأ، وإزالة التكرار التي تحتاجها فرق التطوير لتشخيص المشكلات وحلها بسرعة — دون إرسال معلومات تصحيح الأخطاء الحساسة إلى خدمة طرف ثالث.
الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تلغي تسعير حجم الخطأ الواحد، وتزيل مخاوف إقامة البيانات للصناعات الخاضعة للتنظيم، وتتيح لك دمج تتبع الأخطاء مباشرة مع بنيتك التحتية الحالية. يقرن هذا النشر BugSink مع MySQL لتخزين الأخطاء بشكل دائم وينشئ مستخدمًا إداريًا تلقائيًا عند التشغيل الأول.
الميزات الرئيسية لـ BugSink
تجميع الأخطاء الأوتوماتيكي
يزيل التكرارات ويجمع الاستثناءات المتشابهة ليرى فريقك مشكلة واحدة قابلة للتنفيذ بدلاً من آلاف التنبيهات المتطابقة التي تغمر لوحة التحكم.
تتبعات المكدس المفصلة
يلتقط تتبعات المكدس الكاملة مع سياق المصدر وحالة المتغيرات وقت حدوث كل خطأ، مما يمنح المطورين كل ما يلزمهم لإعادة إنتاج الأخطاء وإصلاحها.
دعم SDK متعدد اللغات
يتكامل مع حزم تطوير البرامج (SDKs) الشائعة عبر لغات وأطر عمل برمجية متعددة، بحيث يمكنك توجيه الأخطاء من جميع خدماتك إلى مكان واحد.
إشعارات في الوقت الفعلي
تُطلق التنبيهات فور اكتشاف أنواع أخطاء جديدة، مما يمكّن الفرق من الاستجابة قبل أن تتفاقم المشكلات وتؤثر على المزيد من المستخدمين.
سيادة البيانات الكاملة
تبقى جميع بيانات الأخطاء وتتبعات المكدس وسياق المستخدم على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مما يلبي متطلبات الامتثال ويمنع المعلومات الحساسة من مغادرة بنيتك التحتية.
لماذا تشغّل BugSink على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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