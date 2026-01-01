انشر Verdaccio بنقرة واحدة.
سجل وكيل npm خاص وخفيف الوزن للنشر والتخزين المؤقت وإدارة حزم JavaScript داخل فريقك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Verdaccio
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Verdaccio
Verdaccio هو سجل npm خاص خفيف الوزن ومفتوح المصدر يتيح للفرق نشر الحزم الداخلية والعمل كوكيل لسجل npm العام. على عكس السجلات المستضافة التي تفرض رسومًا لكل مستخدم أو تضع قيودًا على المعدل، يعمل Verdaccio بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك — مما يمنحك ذاكرة تخزين مؤقتة محلية سريعة لحزم npm جنبًا إلى جنب مع مخزن آمن لوحدات JavaScript الخاصة بك.
يزيل الاستضافة الذاتية باستخدام Verdaccio اعتماد خطوط أنابيب البناء الخاصة بك على توفر npm الخارجي، ويسرع عمليات التثبيت من خلال التخزين المؤقت المحلي، ويحافظ على الكود الخاص بعيدًا عن السجلات العامة. إنه متوافق تمامًا مع npm و Yarn و pnpm دون أي تغييرات في تكوين جانب العميل بخلاف الإشارة إلى عنوان URL الخاص بسجلك.
الميزات الرئيسية لـ Verdaccio
نشر الحزم الخاصة
انشر ووزع حزم npm الداخلية ضمن فريقك دون عرضها للسجل العام.
وكيل npm وذاكرة التخزين المؤقت
تعكس حزم npm العامة محليًا بشكل تلقائي، بحيث تظل عمليات التثبيت سريعة وموثوقة حتى عندما يكون npm غير متاح.
متوافق مع npm و Yarn و pnpm
يعمل مباشرة مع جميع مديري حزم JavaScript الرئيسيين — لا يتطلب أي مكونات إضافية أو أغلفة خاصة بالعميل.
مصادقة مدمجة
إدارة وصول المستخدمين باستخدام مصادقة قائمة على htpasswd للتحكم في من يمكنه نشر الحزم أو تثبيتها.
تم تضمين واجهة مستخدم الويب
تصفح الحزم، وافحص الإصدارات، وابحث في سجلك من خلال واجهة ويب نظيفة ومدمجة.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
توسيع التخزين والمصادقة والبرمجيات الوسيطة عبر نظام إضافات غني للاندماج مع S3، LDAP، أو سير عمل مخصص.
لماذا تشغّل Verdaccio على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."