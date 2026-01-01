Chartbrew هي منصة تحليلات وتقارير مفتوحة المصدر مصممة للفرق التي تحتاج إلى دمج البيانات من مصادر متعددة في لوحة تحكم حية واحدة. تتصل مباشرة بواجهات برمجة تطبيقات REST، وPostgreSQL، وMySQL، وMongoDB، وFirestore، وGoogle Analytics، والعديد من أدوات SaaS، ثم تعرض رسومًا بيانية يتم تحديثها بانتظام دون الحاجة إلى خدمات ETL خارجية.

استضافة Chartbrew ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على مفاتيح API ونتائج الاستعلامات وبيانات العملاء داخل بيئتك، ويزيل تسعير المقعد الواحد على لوحات المعلومات المشتركة، ويمنحك تحكمًا كاملاً في كيفية جدولة التقارير وتضمينها ومشاركتها مع العملاء أو أصحاب المصلحة.