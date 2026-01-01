انشر Chartbrew بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة إعداد تقارير مفتوحة المصدر تحول بيانات واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وSQL وNoSQL إلى لوحات معلومات تفاعلية بمساعد ذكاء اصطناعي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Chartbrew
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Chartbrew
Chartbrew هي منصة تحليلات وتقارير مفتوحة المصدر مصممة للفرق التي تحتاج إلى دمج البيانات من مصادر متعددة في لوحة تحكم حية واحدة. تتصل مباشرة بواجهات برمجة تطبيقات REST، وPostgreSQL، وMySQL، وMongoDB، وFirestore، وGoogle Analytics، والعديد من أدوات SaaS، ثم تعرض رسومًا بيانية يتم تحديثها بانتظام دون الحاجة إلى خدمات ETL خارجية.
استضافة Chartbrew ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على مفاتيح API ونتائج الاستعلامات وبيانات العملاء داخل بيئتك، ويزيل تسعير المقعد الواحد على لوحات المعلومات المشتركة، ويمنحك تحكمًا كاملاً في كيفية جدولة التقارير وتضمينها ومشاركتها مع العملاء أو أصحاب المصلحة.
الميزات الرئيسية لـ Chartbrew
موصلات متعددة المصادر
سحب البيانات من واجهات برمجة تطبيقات REST وPostgreSQL وMySQL وMongoDB وFirestore وأدوات SaaS الشائعة في عرض لوحة تحكم واحدة.
مساعد مخطط AI
صف الرسم البياني الذي تريده باللغة الإنجليزية البسيطة ودع الذكاء الاصطناعي المدمج يولد الاستعلام والتصور لك.
التقارير المجدولة
تحديث مجموعات البيانات بجدول زمني كرون وإرسال لقطات عبر البريد الإلكتروني أو Slack حتى يحصل أصحاب المصلحة على أرقام حديثة دون الحاجة لتسجيل الدخول.
لوحات معلومات قابلة للتضمين
شارك روابط عامة للقراءة فقط أو ادمج الرسوم البيانية مباشرة في بوابات العملاء، والشبكات الداخلية، والتطبيقات الخارجية عبر الإطارات المضمنة (iframes).
تعاون الفريق
ادعُ زملاء الفريق بأذونات مستندة إلى الأدوار لإنشاء لوحات المعلومات ومراجعتها والتعليق عليها معًا.
لماذا تشغّل Chartbrew على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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