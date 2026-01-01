انشر Bookshelf بتثبيت بنقرة واحدة.
إحياء مجتمعي نشط لـ Readarr لأتمتة إدارة مكتبة الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Bookshelf
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Bookshelf
Bookshelf هو الخلف الذي يدعمه المجتمع لمشروع Readarr، مبني على نفس إطار عمل "arr" الذي يشغل Sonarr و Radarr. يراقب مؤلفيك المفضلين، ويتتبع الإصدارات الجديدة، ويقوم تلقائيًا بتنزيل وتنظيم الكتب عبر برامج التنزيل الحالية لديك — بما في ذلك qBittorrent و Transmission و SABnzbd و NZBGet — قبل أرشفتها في مكتبة Calibre أو Calibre-Web الخاصة بك ببيانات وصفية نظيفة.
استضافة Bookshelf ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على تشغيل الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بحيث يتم التقاط الإصدارات لحظة ظهورها، دون الاعتماد على اتصال جهاز منزلي بالإنترنت. تحافظ وحدات التخزين الدائمة على قوائم المؤلفين وملفات تعريف الجودة وسجل التنزيلات الخاصة بك عبر تحديثات الحاويات.
الميزات الرئيسية لـ Bookshelf
تتبع المؤلف الآلي
راقب جميع ببليوغرافيات المؤلفين والسلاسل باش أي إصدار جديد يتضاف للتحميل أوتوماتيكيا بلا ما تحتاج تقلب عليه يدويا.
دعم الكتب الإلكترونية متعددة التنسيقات
يتعامل مع تنسيقات EPUB و MOBI و AZW3 و PDF وتنسيقات الكتب الصوتية بما في ذلك M4B، مما يمنحك أداة واحدة لمكتبتك الرقمية بأكملها.
تحميل تكامل العميل
يتصل بـ qBittorrent و Transmission و Deluge و SABnzbd و NZBGet لتصل الكتب إلى مكتبتك عبر أي عميل تستخدمه بالفعل.
مزامنة مكتبة Calibre
يدمج مباشرة مع Calibre و Calibre-Web لاستيراد المقتنيات الجديدة ببيانات وصفية متسقة وتسمية المجلدات تلقائيًا.
إدارة ملف تعريف الجودة
حدد التنسيقات المفضلة وخيارات الاسترجاع لكل ملف تعريف، مما يضمن أن تتوافق التنزيلات مع معايير الجودة الخاصة بك دون تدخل يدوي.
لماذا تشغّل Bookshelf على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."