Bookshelf هو الخلف الذي يدعمه المجتمع لمشروع Readarr، مبني على نفس إطار عمل "arr" الذي يشغل Sonarr و Radarr. يراقب مؤلفيك المفضلين، ويتتبع الإصدارات الجديدة، ويقوم تلقائيًا بتنزيل وتنظيم الكتب عبر برامج التنزيل الحالية لديك — بما في ذلك qBittorrent و Transmission و SABnzbd و NZBGet — قبل أرشفتها في مكتبة Calibre أو Calibre-Web الخاصة بك ببيانات وصفية نظيفة.

استضافة Bookshelf ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على تشغيل الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بحيث يتم التقاط الإصدارات لحظة ظهورها، دون الاعتماد على اتصال جهاز منزلي بالإنترنت. تحافظ وحدات التخزين الدائمة على قوائم المؤلفين وملفات تعريف الجودة وسجل التنزيلات الخاصة بك عبر تحديثات الحاويات.