انشر Dasharr بنقرة واحدة.
لوحة تحكم مستضافة ذاتيًا تتتبع إحصائيات الرفع والتنزيل والمكافآت عبر أكثر من عشرين متتبع تورنت خاص.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Dasharr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Dasharr
داشار هو لوحة تحكم مفتوحة المصدر مبنية باستخدام Rust و Vue، مصممة خصيصًا لمستخدمي متتبعات التورنت الخاصة. يقوم باستطلاع كل مفهرس تقوم بتمكينه بشكل دوري، ويخزن السجل في PostgreSQL، ويعرض الاتجاهات طويلة الأجل في الرفع، التنزيل، النسبة، نقاط المكافأة، والمكافآت التي نادرًا ما تكشف عنها المتتبعات نفسها بما يتجاوز القيمة الحالية.
استضافة داشار ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مفتاح API والسجل الكامل لحسابات المتتبعات الخاصة بك بالكامل على بنيتك التحتية الخاصة بدلاً من خدمة طرف ثالث. يتم جمع الإحصائيات كل ست ساعات في الخلفية حتى تتمكن من ربط عمليات الرفع، والأدوات الآلية، وإنفاق المكافآت عبر جميع متتبعاتك في جدول زمني واحد.
الميزات الرئيسية لـ Dasharr
دعم متعدد المتعقبات
مجمعات مدمجة لأكثر من عشرين متتبعًا خاصًا بما في ذلك RED و BTN و GGn و MAM و OPS و BLU و ANT و FNP، والعديد غيرها تحت لوحة تحكم واحدة.
تاريخ طويل الأمد
يتم تخزين كل استطلاع في PostgreSQL حتى تتمكن من رؤية كيفية تطور نقاط التحميل والنسبة والمكافأة على مدار أسابيع وشهور بدلاً من مجرد اللقطة الحالية.
جمع مجدول
يتم تحديث الإحصائيات تلقائيًا كل ست ساعات في الخلفية، لذا تعكس لوحة التحكم دائمًا النشاط الأخير دون الحاجة إلى مزامنة يدوية.
تخطيط المكافآت
تتبع أرباح المكافآت والإنفاق عبر المتتبعات لتخطيط المبلغ الذي يمكن تخصيصه للطلبات خلال أي نافذة زمنية مختارة.
OpenAPI موثق
يتم عرض كل نقطة نهاية من خلال واجهة مستخدم Swagger على المسار /swagger-ui/ بحيث يمكن الاستعلام عن البيانات من نصوص برمجية مخصصة، أو Grafana، أو لوحات معلومات أخرى.
خاص بالتصميم
مفاتيح API للمتتبع لا تغادر خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أبدًا — تتحدث الواجهة الخلفية مباشرةً إلى كل مفهرس وتخزن بيانات الاعتماد في قاعدة بيانات PostgreSQL الخاصة بك.
لماذا تشغّل Dasharr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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