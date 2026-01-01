نشر Hemmelig بنقرة واحدة.
شارك أسرارًا مشفرة وذاتية التدمير عبر روابط تستخدم لمرة واحدة وتختفي بعد القراءة الأولى.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Hemmelig
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Hemmelig
Hemmelig هو تطبيق مستضاف ذاتيًا لمشاركة المعلومات الحساسة عبر روابط مشفرة وتدمر نفسها ذاتيًا. يتم تشفير كلمات المرور ومفاتيح API والملاحظات الخاصة من جانب العميل قبل أن تغادر المتصفح، لذلك لا يقوم الخادم بتخزين سوى النص المشفر الذي لا يمكنه فك تشفيره. يمكن قفل كل سر بعبارة مرور، أو تقييده بواسطة IP، أو تعيينه لينتهي بعد وقت محدد، أو تحديده بحد أقصى لعدد المشاهدات.
تشغيل Hemmelig على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل بيانات الاعتماد المشتركة بعيدًا عن البنية التحتية للجهات الخارجية. أنت تتحكم في قواعد الاحتفاظ، وسجلات الوصول، وحدود التشفير، مما يجعله مناسبًا للفرق التي تسلم بيانات الاعتماد، أو بيانات العملاء، أو أي حمولة حساسة جدًا بحيث لا يمكن تركها في البريد الإلكتروني أو سجل الدردشة.
الميزات الرئيسية لـ Hemmelig
تشفير من جانب العميل
تُشفّر الأسرار في المتصفح باستخدام AES-256-GCM قبل الرفع، بحيث لا يرى الخادم النص العادي أبدًا.
روابط لمرة واحدة
يدمر كل رابط نفسه بعد عدد مشاهدات قابل للتكوين أو نافذة انتهاء صلاحية، دون ترك أي أثر.
حماية كلمة المرور وعنوان IP
قم بتأمين الأسرار بعبارة مرور اختيارية أو قم بتقييد الوصول إلى نطاقات IP محددة لطبقة إضافية من الأمان.
رفع الملفات المشفرة
أرفق الملفات بسر بنفس التشفير الشامل المطبق على حمولات النصوص، لتكون جاهزة للمستخدمين المصادق عليهم.
مشاركة رمز QR
أنشئ رموز QR لأي رابط سري حتى يتمكن المستلمون من فتحه على الهاتف دون نسخ عناوين URL طويلة.
لا حاجة لحساب
يمكن لأي شخص إنشاء وفتح سر بدون تسجيل، بينما تتيح الحسابات الاختيارية فتح الملفات والسجل.
لماذا تشغّل Hemmelig على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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