Hemmelig هو تطبيق مستضاف ذاتيًا لمشاركة المعلومات الحساسة عبر روابط مشفرة وتدمر نفسها ذاتيًا. يتم تشفير كلمات المرور ومفاتيح API والملاحظات الخاصة من جانب العميل قبل أن تغادر المتصفح، لذلك لا يقوم الخادم بتخزين سوى النص المشفر الذي لا يمكنه فك تشفيره. يمكن قفل كل سر بعبارة مرور، أو تقييده بواسطة IP، أو تعيينه لينتهي بعد وقت محدد، أو تحديده بحد أقصى لعدد المشاهدات.

تشغيل Hemmelig على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل بيانات الاعتماد المشتركة بعيدًا عن البنية التحتية للجهات الخارجية. أنت تتحكم في قواعد الاحتفاظ، وسجلات الوصول، وحدود التشفير، مما يجعله مناسبًا للفرق التي تسلم بيانات الاعتماد، أو بيانات العملاء، أو أي حمولة حساسة جدًا بحيث لا يمكن تركها في البريد الإلكتروني أو سجل الدردشة.