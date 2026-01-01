انشر InfluxDB 2 بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة موحدة للسلاسل الزمنية تجمع بين قاعدة البيانات والتصور والتنبيه ومعالجة البيانات في تطبيق واحد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ InfluxDB 2
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام InfluxDB 2
InfluxDB 2 هي منصة سلاسل زمنية مصممة خصيصًا تتعامل مع الاستيعاب والتخزين والاستعلام والتصور والتنبيه في تطبيق واحد. مبنية على محرك التخزين TSM مع لغة استعلام Flux، توفر استيعابًا عالي الإنتاجية للبيانات وضغطًا فعالاً إلى جانب واجهة مستخدم ويب حديثة — مما يلغي الحاجة إلى دمج أدوات منفصلة مثل Grafana أو Kapacitor لسير عمل المراقبة الأساسي.
تزيل استضافة InfluxDB 2 ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تكاليف التسعير لكل نقطة بيانات وتكاليف خروج البيانات الشائعة في عروض السحابة المدارة. تحصل على تكاليف يمكن التنبؤ بها لأسطول أجهزة إنترنت الأشياء، ومراقبة البنية التحتية، وخطوط أنابيب البيانات المالية بغض النظر عن حجم الاستيعاب، مع تخزين دائم لسنوات من القياس عن بعد التاريخي.
الميزات الرئيسية لـ InfluxDB 2
لغة استعلام Flux
Flux هي لغة برمجة نصية وظيفية مصممة خصيصًا لبيانات السلاسل الزمنية، مما يتيح التحويلات والتجميعات وعمليات الربط متعددة المصادر في استعلام واحد.
واجهة مستخدم ويب متكاملة
تتضمن الواجهة المدمجة منشئ استعلام مرئيًا، ومحرر لوحات معلومات، ومستكشف بيانات، لذلك لا توجد حاجة لأي أداة تصور خارجية للبدء.
التنبيه المدمج
قم بتكوين فحوصات العتبة وديدمان مباشرة في InfluxDB 2 مع نقاط نهاية الإشعارات لـ Slack و PagerDuty وخطافات الويب HTTP والمزيد.
محرك المهام
جدولة نصوص Flux لتقليل العينات، وتحويلات ETL، وتجميع البيانات بدون مهام cron خارجية أو خدمات خط أنابيب منفصلة.
التحكم في الوصول المستند إلى الرمز
رموز قراءة/كتابة دقيقة محددة النطاق لدلاء معينة تسمح بالتحكم الدقيق في الوصول لفرق وتطبيقات متعددة تتشارك في مثيل واحد.
لماذا تشغّل InfluxDB 2 على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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