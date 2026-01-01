نشر Radarr بنقرة واحدة.
مدير مجموعة أفلام آلي يراقب الإصدارات، ويقوم بالتنزيل عبر عميلك المفضل، ويحافظ على تنظيم مكتبتك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Radarr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Radarr
Radarr هو مدير شامل ومؤتمت لمجموعات الأفلام لمستخدمي Usenet وBitTorrent. يراقب خلاصات RSS للإصدارات الجديدة التي تتوافق مع ملفات تعريف الجودة الخاصة بك، ويقوم بتشغيل التنزيلات عبر عملاء مثل qBittorrent أو SABnzbd، ويعيد تسمية مكتبتك وتنظيمها تلقائيًا. يتيح لك دعم التنسيقات المخصصة استهداف ترميزات محددة — 4K HDR، Dolby Vision، REMUX — وسيقوم Radarr بترقية الملفات الموجودة عندما تظهر إصدارات أفضل.
يؤدي تشغيل Radarr على خادم VPS إلى إبقائه نشطًا على مدار الساعة بنطاق ترددي ثابت، مما يضمن عدم تفويت أي نافذة إصدار. يتكامل مباشرة مع Plex وJellyfin وEmby لتحديث مكتبة خادم الوسائط الخاص بك لحظة وصول ملف جديد، ويقترن بشكل طبيعي مع Sonarr وLidarr وProwlarr لإنشاء نظام بيئي كامل للوسائط المؤتمتة.
الميزات الرئيسية لـ Radarr
مراقبة آلية
تكتشف مراقبة خلاصات RSS إصدارات الأفلام الجديدة فور ظهورها وتضع التنزيلات في قائمة الانتظار تلقائيًا بناءً على تفضيلات الجودة الخاصة بك.
ملفات تعريف الجودة
تحديد الدقة المقبولة وبرامج الترميز وأحجام الملفات لكل فيلم، بحيث يتم تنزيل الإصدارات التي تريدها بالفعل والاحتفاظ بها فقط.
ترقيات أوتوماتيكية
يراقب Radarr الإصدارات ذات الجودة الأفضل بعد التنزيل الأولي ويستبدل الملفات بشفافية، مما يحافظ على مكتبتك بأعلى جودة بمرور الوقت.
تكامل خادم الميديا
إشعارات التحديث التلقائي للمكتبة لـ Plex و Jellyfin و Emby تعني أن الأفلام التي تم تنزيلها حديثًا تظهر في تطبيق البث الخاص بك في غضون ثوانٍ.
قائمة الواردات
استورد قوائم المراقبة من IMDb و Trakt و TMDb لإضافة الأفلام إلى قائمة الانتظار المراقبة تلقائيًا عندما تحدد العناوين للمشاهدة.
لماذا تشغّل Radarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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