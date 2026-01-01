Radarr هو مدير شامل ومؤتمت لمجموعات الأفلام لمستخدمي Usenet وBitTorrent. يراقب خلاصات RSS للإصدارات الجديدة التي تتوافق مع ملفات تعريف الجودة الخاصة بك، ويقوم بتشغيل التنزيلات عبر عملاء مثل qBittorrent أو SABnzbd، ويعيد تسمية مكتبتك وتنظيمها تلقائيًا. يتيح لك دعم التنسيقات المخصصة استهداف ترميزات محددة — 4K HDR، Dolby Vision، REMUX — وسيقوم Radarr بترقية الملفات الموجودة عندما تظهر إصدارات أفضل.

يؤدي تشغيل Radarr على خادم VPS إلى إبقائه نشطًا على مدار الساعة بنطاق ترددي ثابت، مما يضمن عدم تفويت أي نافذة إصدار. يتكامل مباشرة مع Plex وJellyfin وEmby لتحديث مكتبة خادم الوسائط الخاص بك لحظة وصول ملف جديد، ويقترن بشكل طبيعي مع Sonarr وLidarr وProwlarr لإنشاء نظام بيئي كامل للوسائط المؤتمتة.