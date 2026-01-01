نشر Radicale بنقرة واحدة.
خادم CalDAV و CardDAV خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا لمزامنة التقويمات وجهات الاتصال عبر جميع أجهزتك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Radicale
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Radicale
Radicale هو خادم CalDAV (للتقويم) و CardDAV (لجهات الاتصال) صغير وبسيط وخالٍ من المتاعب، مكتوب بلغة بايثون. يدعم البروتوكولات القياسية التي تدعمها جميع أنظمة التشغيل الحديثة بشكل أصلي — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — بحيث تتم مزامنة التقويمات وجهات الاتصال مع أجهزتك دون الحاجة لتثبيت تطبيقات مخصصة أو إضافات للمتصفح.
استضافة Radicale ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل حدث وعنوان وتقويم مشترك على بنية تحتية تتحكم بها، بدلاً من تسليمها لخدمة تقويم كبرنامج كخدمة (SaaS). يقوم الخادم بتخزين المجموعات كملفات عادية على القرص، ولا يتطلب قاعدة بيانات، ويعمل بشكل مريح جنبًا إلى جنب مع التطبيقات الأخرى بفضل بصمته الصغيرة في بايثون.
الميزات الرئيسية لـ Radicale
CalDAV و CardDAV القياسي
مزامنة أصلية مع iOS و macOS و Android و Thunderbird و Outlook و GNOME و KDE بدون عملاء خارجيين — كل نظام تشغيل حديث يدعم البروتوكولات بشكل افتراضي.
تخزين قائم على الملفات
تعيش التقويمات وجهات الاتصال كملفات iCalendar وvCard عادية على القرص — سهلة النسخ الاحتياطي، أو التحكم في الإصدارات، أو الترحيل بدون تفريغ قواعد البيانات.
متعدد المستخدمين مع المشاركة
يحصل كل مستخدم مصادق عليه على مجموعاته الخاصة، مع قواعد مشاركة اختيارية لتقاويم العائلة أو الفريق المشتركة.
بصمة موارد ضئيلة
خادم بايثون خالص بدون قاعدة بيانات يبدأ في ثوانٍ ويستخدم عشرات الميغابايت من الذاكرة — مثالي لأصغر خطط VPS.
واجهة إدارة الويب
تتيح واجهة مستخدم المتصفح المدمجة للمستخدمين تصفح المجموعات، ونسخ عناوين URL لـ CalDAV/CardDAV لإعداد العميل، والتحقق من أن كل شيء يعمل.
متوافق مع الوكيل العكسي
مصمم للعمل خلف nginx أو Apache أو Traefik مع إنهاء HTTPS في المنبع، بحيث يكون النشر بسيطًا وآمنًا.
لماذا تشغّل Radicale على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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