Radicale هو خادم CalDAV (للتقويم) و CardDAV (لجهات الاتصال) صغير وبسيط وخالٍ من المتاعب، مكتوب بلغة بايثون. يدعم البروتوكولات القياسية التي تدعمها جميع أنظمة التشغيل الحديثة بشكل أصلي — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — بحيث تتم مزامنة التقويمات وجهات الاتصال مع أجهزتك دون الحاجة لتثبيت تطبيقات مخصصة أو إضافات للمتصفح.

استضافة Radicale ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل حدث وعنوان وتقويم مشترك على بنية تحتية تتحكم بها، بدلاً من تسليمها لخدمة تقويم كبرنامج كخدمة (SaaS). يقوم الخادم بتخزين المجموعات كملفات عادية على القرص، ولا يتطلب قاعدة بيانات، ويعمل بشكل مريح جنبًا إلى جنب مع التطبيقات الأخرى بفضل بصمته الصغيرة في بايثون.