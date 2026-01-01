Hanko هو واجهة خلفية للمصادقة مفتوحة المصدر مبنية حول مفاتيح المرور ومعيار WebAuthn، ومصممة كبديل قابل للاستضافة الذاتية لـ Auth0 وClerk وخدمات الهوية الأخرى كخدمة (SaaS). تأتي مع تدفق مستخدم كامل — تسجيل مفتاح المرور، وتسجيل الدخول الموحد (SSO) الاجتماعي والمؤسسي، وكلمات المرور كخيار احتياطي، والمصادقة متعددة العوامل (MFA)، واستعادة الحساب عبر البريد الإلكتروني — مكشوفة من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة ومكونات ويب جاهزة للاستخدام.

استضافة Hanko ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد المستخدم والجلسات وسجلات التدقيق داخل بنيتك التحتية، بدون رسوم لكل مستخدم نشط شهريًا (MAU) وبدون قيود المورد. تحتفظ قاعدة بيانات PostgreSQL المرفقة بحسابات المستخدمين وبيانات اعتماد WebAuthn، بينما تتكامل جلسات Hanko المستندة إلى JWT مع أي حزمة واجهة أمامية أو خلفية.