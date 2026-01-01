نشر Hanko بنقرة واحدة.
واجهة خلفية للمصادقة مفتوحة المصدر تعتمد على مفتاح المرور أولاً، مع تسجيل دخول بدون كلمة مرور، ومصادقة متعددة العوامل (MFA)، و OIDC، وتسجيل الدخول الاجتماعي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Hanko
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Hanko
Hanko هو واجهة خلفية للمصادقة مفتوحة المصدر مبنية حول مفاتيح المرور ومعيار WebAuthn، ومصممة كبديل قابل للاستضافة الذاتية لـ Auth0 وClerk وخدمات الهوية الأخرى كخدمة (SaaS). تأتي مع تدفق مستخدم كامل — تسجيل مفتاح المرور، وتسجيل الدخول الموحد (SSO) الاجتماعي والمؤسسي، وكلمات المرور كخيار احتياطي، والمصادقة متعددة العوامل (MFA)، واستعادة الحساب عبر البريد الإلكتروني — مكشوفة من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة ومكونات ويب جاهزة للاستخدام.
استضافة Hanko ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد المستخدم والجلسات وسجلات التدقيق داخل بنيتك التحتية، بدون رسوم لكل مستخدم نشط شهريًا (MAU) وبدون قيود المورد. تحتفظ قاعدة بيانات PostgreSQL المرفقة بحسابات المستخدمين وبيانات اعتماد WebAuthn، بينما تتكامل جلسات Hanko المستندة إلى JWT مع أي حزمة واجهة أمامية أو خلفية.
الميزات الرئيسية لـ Hanko
المصادقة بمفتاح المرور أولاً
مبني حول WebAuthn ومفاتيح المرور بحيث يسجل المستخدمون الدخول باستخدام Face ID أو Touch ID أو مفاتيح الأجهزة بدلاً من كتابة كلمات المرور.
SSO اجتماعي ومؤسسي
موفرو OAuth القابلون للتضمين لـ Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord، بالإضافة إلى SAML لموفري هوية الشركات.
المصادقة متعددة العوامل
دعم تطبيق المصادقة TOTP وسياسات الأجهزة الموثوقة تضع طبقة MFA فوق أي تدفق تسجيل دخول بدون خدمات خارجية.
مكونات الويب SDK
شحن واجهة مستخدم تسجيل دخول كاملة في دقائق عن طريق تضمين مكونات الويب الرسمية من Hanko في أي إطار عمل — React، Vue، Svelte، أو HTML عادي.
رموز جلسة JWT
جلسات JWT المتوافقة مع المعايير، مع التدوير والإلغاء، تبسّط التكامل مع APIs والخدمات المصغرة الحالية.
سجلات التدقيق وخطافات الويب
يمنحك تسجيل التدقيق المدمج وأحداث الويب هوك لكل إجراء مصادقة رؤية كاملة وتكاملًا سهلاً مع الأنظمة النهائية.
لماذا تشغّل Hanko على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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